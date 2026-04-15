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    La apuesta de Bellolio, Sichel y otros alcaldes de derecha para tomar control de la discusión política que lleva la AChM

    Un grupo liderado por ediles referentes del oficialismo ha adquirido protagonismo para delegar en Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, los temas más gremiales y enfrentar a sus pares progresistas como Tomás Vodanovic y Claudio Castro.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Alcaldes de la RM crean red de coordinación para impulsar agenda municipal en el debate nacional

    Fue el pasado 7 de marzo que un grupo de alcaldes de derecha -liderado por referentes como Jaime Bellolio (Providencia), Sebastián Sichel (Ñuñoa), Felipe Alessandri (Lo Barnechea) y Carol Bown (San Miguel)- crearon una instancia con el objetivo de adquirir un mayor protagonismo -político- desde el mundo municipal.

    La apuesta no era casual. En un contexto en que se ha visto cómo alcaldes progresistas -liderados por Tomás Vodanovic (Maipú), Claudio Castro (Renca) y Karina Delfino (Quinta Normal)- se han articulado durante el último tiempo, los líderes comunales con tendencia oficialista querían hacer un contrapeso a las críticas al gobierno de José Antonio Kast y las instancias de señales de unidad en la oposición, como un evento al que convocaron a los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

    El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, es visto como un rival. Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Desde hace un tiempo el diagnóstico en los ediles de derecha era que faltaba un mayor y mejor relato político desde la vereda de los alcaldes de su sector, para al mismo tiempo impedir que los jefes comunales progresistas acapararan todo el protagonismo. De ahí que el análisis que se hizo es que era mejor que la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), liderada por Gustavo Alessandri (ind RN), se dedique más a los temas gremiales y comunales, y no a lo político. Ellos, por tanto, debían dar un paso al frente.

    Esto también en el entendido de que el propio Alessandri ha tenido varios flancos entre los alcaldes de la asociación, que lo han acusado de “excesivo” protagonismo, o que han recalcado que algunas de sus posturas -como la relativa a los SLEP y la educación municipal- no los representa. En entrevista con La Tercera este miércoles el alcalde dijo que las críticas son bienvenidas.

    Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    Y es que de reojo también se mira que las tensiones desatadas con Alessandri en una trinchera han provocado también que algunos alcaldes progresistas -entre ellos el jefe comunal de Puente Alto, Matías Toledo- hayan analizado la opción de salirse de la AChM, por diferencias políticas. De ahí que otros vean con buenos ojos ayudar a descomprimir a la asociación de los flancos políticos.

    Lo que también se busca es que a través de esta nueva instancia se impulsen otros liderazgos municipales. Por ejemplo, si bien Bellolio, Sichel y Alessandri ya son referentes políticos de su sector, se apuesta a que algunas figuras como Bown comiencen a adquirir mayor protagonismo.

    Con todo, los alcaldes saben que esa condición es una plataforma para mayores desafíos políticos. En la vereda de la derecha creen que Vodanovic puede usar la alcaldía como un trampolín para una candidatura presidencial, mientras que Castro lo haga para la gobernación metropolitana. De ahí que desde el oficialismo no quieren entregar esos espacios de discusión tan fácilmente.

    En todo caso, fuentes que conocen de las gestiones de esta plataforma de alcaldes dicen que hasta el minuto no han habido mayores coordinaciones, pero que la idea es continuar con el trabajo ya realizado.

    Más sobre:AlcaldesDerechaMunicipiosJaime BellolioACHM

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