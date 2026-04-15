Gustavo Alessandri e irregularidades en la AChM: “No me voy a ir contra Leitao, sino que contra los directores”

Cerca de 100 comunas visitadas acumula el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri (Ind.-RN), quien tiene el objetivo de recorrer las 346 del país.

En ese andar, su gestión -luego de derrotar a la izquierda en la elección gremial- ha estado marcada por la investigación sobre las platas utilizadas por la AChM durante la gestión pasada de Carolina Leitao, pero también por la aparición de un grupo de alcaldes progresistas -entre ellos Tomás Vodanovic (Maipú), Claudio Castro (Renca) y Karina Delfino (Quinta Normal)- que buscan quitarle protagonismo y control sobre la agenda de la asociación.

¿Está quebrada la asociación?

En ningún caso se encuentra quebrada, pero tenemos conocimiento de causa para tomar decisiones. Eso nos permite tener la evidencia para poder proyectar la AChM. Tanto la auditoría externa como la que hizo la Contraloría son importantes para tomar decisiones.

¿Van a comenzar a querellarse contra responsables de la administración pasada?

Hay distintos pasos. Vía laboral, vía penal, vía administrativa. Pero aquí es caiga quien caiga. No estamos agotando ninguna vía. Estamos estudiando todas las alternativas.

Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y Presidente de la Asociacion Chilena de Municipalidades. Foto: Andres Perez Andres Perez

¿Incluyendo una querella en contra de Leitao?

No es contra una alcaldesa, es contra una administración. Entonces, no me voy a ir contra una alcaldesa que fue presidenta, porque también ayudó a poner procesos que no existían. Estamos evaluando. Tenemos plazo, tenemos que responder en 60 días a la Contraloría las observaciones. Tenemos también la auditoría externa de la AChM y lo importante es tomar decisiones, siempre favoreciendo a los municipios.

¿Cuál es, a su juicio, la irregularidad más grave?

La falta de control interno que tenía la AChM, la falta de fiscalización interna y el abuso por parte de algunos directores.

¿Quiénes son esos directores?

Personas que ya no están, que cuando llegó el preinforme de la Contraloría decidimos desvincular. Y también algunos que van a tener que explicarnos qué fue lo que pasó.

¿Cuánto es el dinero que estima defraudado?

Todavía tenemos que ver cuánto se debe. Estamos rindiendo proyectos del 2023 y 2024.

Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

¿Ha conversado con Leitao sobre esto?

Lo hemos conversado en algún minuto, pero también hay que reconocer las cosas positivas que se hicieron en su período. Hubo avances, no me voy a ir contra una alcaldesa, sino que contra los directores.

¿Cómo afecta a la credibilidad de la AChM?

Claro que afecta, pero el municipalismo va más allá de lo que ocurrió y también hay proyectos que se postularon, que estamos rindiendo. Lo importante es en una situación compleja como esta saber llevarla, saber sobresalir.

Usted ha sido cuestionado por darle un uso personal a esta plataforma. Se le cuestionan sus contrataciones políticas, los temas en los que ha incursionado...

Siempre me van a criticar. Lo importante es avanzar, prestar un buen servicio, descentralizar la AChM. Y cuando se me critique, si tienen argumentos, bienvenida sea la crítica. Nos sentamos a conversar y avanzamos en conjunto. Creo que con todos los que han criticado hemos llegado a buen término.

Usted se enfrentó al alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, por la idea de frenar el traspaso de los colegios desde los municipios a los SLEP.

En ningún momento me peleé. Para pelear se necesitan dos. Mi pelea es la desigualdad, es la delincuencia, la falta de oportunidades.

Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Pero él le criticó que llevó el tema de los SLEP a una conversación con el Presidente Kast sin consultar a otros alcaldes.

Es que estamos todos de acuerdo en que los SLEP tienen errores y tenemos que poder subsanar esos errores. Hemos conversado con muchos alcaldes. Si son los SLEP, si son los municipios, si es un sistema mixto, lo importante es que un alumno no quede sin estudiar. No conozco una ONG o corporación que sea capaz de administrar más de 230 establecimientos educacionales y pueda llegar a todos con el mismo servicio, con el mismo programa. En Los Lagos están en crisis porque es imposible que pueda llegar a todos.

El alcalde de Puente Alto critica que no es lo mismo su comuna, Zapallar, que la de él, en términos de recursos.

Comunas más humildes, como La Pintana, feliz se hubiesen quedado con los establecimientos educacionales porque prestaban una educación pública y con una infraestructura que son ejemplos y que hoy día los SLEP no tienen esa capacidad de mantención.

¿No le preocupa que un grupo de alcaldes progresistas intenten quitarle el protagonismo?

En ningún caso lo veo como algo paralelo. Ojalá si va la presidenta Bachelet y el presidente Boric a un encuentro, me invitaran. Voy feliz. Y estoy seguro que si invitan a la presidenta del Senado, al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados o al presidente de la AMUCh vamos todos a poder conversar del municipalismo.

Un punto que se ha tocado en estas reuniones es salirse de la AChM porque no se sienten representados por usted.

La gran ventaja que tenemos es que fuimos elegidos de manera democrática y es la primera vez que la derecha gana de manera democrática. No creo que la izquierda esté para eso. Yo creo que la izquierda respeta la democracia. La intención siempre ha sido el municipalismo es uno solo. Trabajar en conjunto, ganarle a la desigualdad desde la municipalidad.

Se dice que algunos de esos alcaldes tienen mayores pretensiones; ser candidatos a gobernador, a Presidente...

Por eso hago una diferencia entre dirigir la AChM y las pretensiones personales, porque todas las pretensiones son válidas.

Igualmente se vio un contraste por el alza de los combustibles. Usted apareció más alineado a la postura del gobierno.

En ningún caso me alineé con el gobierno, pero la crítica siempre se puede hacer primero a puertas cerradas, porque es lo que me enseñaron. No estoy de acuerdo con la manera en que lo hizo el gobierno. Estoy buscando soluciones para que no afecte a los chilenos más humildes, a la clase media.