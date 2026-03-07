Grupo de alcaldes de la RM crean red de coordinación para impulsar agenda municipal en el debate nacional

Alcaldes de la RM crean red de coordinación para impulsar agenda municipal en el debate nacional

Un grupo de alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana anunció la creación de una red de coordinación política municipal, con el objetivo de instalar en la agenda nacional los principales desafíos que enfrentan las comunas y fortalecer la incidencia del municipalismo en el debate público.

La instancia reúne a jefes comunales de sectores de centroderecha e independientes, quienes buscan articular una voz común en temas prioritarios para los municipios, como seguridad, educación, salud, emprendimiento y eficiencia en la gestión municipal.

Durante el encuentro —realizado en Providencia— los alcaldes presentaron los principales lineamientos de esta coordinación, que incluirá reuniones mensuales, trabajo conjunto entre equipos municipales y la elaboración de propuestas para influir en las políticas públicas que impulse el próximo gobierno.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, explicó que la iniciativa apunta a fortalecer la colaboración entre municipios y aportar desde la experiencia local al debate nacional.

“Queremos promover ideas en común, tomar posición en temas que tienen que ver con la calidad de vida y ser un apoyo para el próximo gobierno. Las alcaldías son la última milla de las políticas públicas y por eso creemos importante coordinarnos”, señaló.

Bellolio detalló que la red tendrá un carácter técnico, político y comunicacional, con encuentros periódicos en distintas comunas de la región.

Desde la Municipalidad de San Miguel, la alcaldesa Carol Bown destacó que el objetivo es aportar a la gestión del futuro gobierno y fortalecer la representación municipal en la discusión política.

“Queremos que al gobierno le vaya bien, porque eso significa que a nuestros vecinos también les irá bien. Muchas veces los alcaldes trabajamos solos y esta red busca justamente apoyarnos y coordinar nuestras ideas”, afirmó.

Por su parte, la alcaldesa de Melipilla, Paula Gárate, subrayó la importancia de incluir las realidades de las comunas rurales dentro de las discusiones metropolitanas.

“Santiago es una región muy diversa y 18 de sus comunas son rurales. Muchas veces compartimos necesidades similares y queremos colaborar entre nosotros para enfrentar esos desafíos”, indicó.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, enfatizó que esta coordinación también busca replicar buenas prácticas entre municipios y reforzar el apoyo político entre las autoridades locales.

“Los parlamentarios se organizan en bancadas, pero los municipios no tenían esa costumbre. Lo que nace hoy es una bancada de alcaldes que busca coordinarse políticamente para poner una agenda pública que mire el desarrollo local”, sostuvo.

Entre los asistentes al encuentro estuvieron las alcaldesas Camila Merino (Vitacura), Hortensia Mora (Calera de Tango), Jessica Mualim (María Pinto) e Isabel Valenzuela (Colina), junto a los alcaldes Felipe Alessandri (Lo Barnechea), Miguel Araya (Buin), Rodrigo Cornejo (Peñaflor), Eduardo Espinoza (Macul), Agustín Iglesias (Independencia), Max Luksic (Huechuraba), Juan Pablo Olave (Isla de Maipo), José Manuel Palacios (La Reina), Rodrigo Contreras (Paine) y Johnny Yáñez (Cerrillos).

Los alcaldes señalaron que esta red no reemplaza a las asociaciones municipales existentes, sino que busca complementar su trabajo mediante una coordinación política regional que permita fortalecer la agenda municipal y proyectar propuestas hacia el nivel nacional.