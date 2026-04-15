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    Fue publicado en el Diario Oficial: Comenzó a regir la alerta sanitaria oncológica decretada por el gobierno de Kast

    La medida administrativa, que regirá en todo el país hasta septiembre, otorga facultades extraordinarias al Minsal para agilizar diagnósticos y tratamientos de quienes mantienen garantías GES retrasadas o están en listas de espera No GES.

    Por 
    Luis Cerda

    Tras la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, el Gobierno de Chile publicó hoy en el Diario Oficial el decreto que establece una Alerta Sanitaria Oncológica en todo el territorio nacional. La medida administrativa otorga facultades extraordinarias al Ministerio de Salud (Minsal) para agilizar la atención de 33 mil personas que aguardan por un diagnóstico o tratamiento contra el cáncer.

    Esta iniciativa busca entregar una respuesta urgente tanto a los pacientes con garantías de oportunidad GES retrasadas, como a aquellos en listas de espera No GES. Según el decreto, la alerta regirá inicialmente hasta el 30 de septiembre de este año, aunque el documento contempla que podrá prorrogarse dependiendo de las condiciones sanitarias vigentes.

    Facultades extraordinarias y plan operativo

    El estado de alerta permitirá a la cartera de Salud ejecutar acciones directas para el manejo de la urgencia, tales como la contratación de personal bajo el marco del código sanitario, la adquisición directa de bienes, servicios y equipamiento médico necesario, además de la importación de medicamentos y la coordinación en la distribución de productos farmacéuticos.

    La ministra de Salud, May Chomali, adelantó que en un plazo de diez días hábiles se dará a conocer el Plan Operativo Nacional de Resolución de listas de espera, el cual detallará la estrategia para contactar a cada uno de los afectados. El objetivo central, según la autoridad, es que todos los pacientes oncológicos que tienen garantías retrasadas o esperan una cirugía sean contactados para iniciar sus etapas de diagnóstico o tratamiento.

    Durante el anuncio, la titular de Salud enfatizó el carácter ético de la medida. “Esta alerta sanitaria no es solo un tema administrativo, es un acto de responsabilidad. Decir con claridad que el Estado no puede llegar tarde, porque eso significa perder la confianza de las personas“, señaló Chomali.

    Respecto a la operatividad del programa, la ministra explicó que los usuarios serán contactados directamente por sus centros asistenciales para agendar sus horas. No obstante, precisó que existe una red de resguardo para asegurar la atención: “En caso de que su centro asistencial no pueda asumir ese tratamiento, serán derivados a un segundo prestador en convenio con Fonasa”.

    Finalmente, la autoridad hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a las comunicaciones oficiales, indicando que, si el contacto no se produce en las próximas semanas, los pacientes deben comunicarse a través del teléfono de Salud Responde.

    Más sobre:SaludCáncerMay ChomaliAlerta Sanitaria Oncológica

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