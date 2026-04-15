Tohá, la vigilante de Steinert: exministra convoca a su equipo de La Moneda para hacer seguimiento de seguridad

PUNTO DE PRENSA MINISTRA DEL INTERIOR, CAROLINA TOHA, MINISTRO DE JUSTICIA LUIS CORDERO Y SUBSECRETARIO DEL INTERIOR, MANUEL MONSALVE, SOBRE PROPUESTA DE REFORMA DE LEY ANTITERRORISTA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El martes de la semana pasada la exministra de Interior y excandidata presidencia del PS-PPD, Carolina Tohá, convocó a varios de sus excolaboradores en el gobierno a una reunión en la comuna de Providencia.

Fueron varios los exfuncionarios de gobierno que recibieron la invitación de la exministra, entre ellos el exministro de Seguridad, Luis Cordero, y el exsubsecretario de esa cartera, el abogado penalista Rafael Collado.

Si bien no todos asistieron, como el exministro Cordero quien no pudo estar presente según fuentes de La Tercera, el objetivo de la cita era incentivarlos a mantenerse coordinados para observar críticamente el despliegue del gobierno del Presidente José Antonio Kast, sobre todo en materia de seguridad pública.

Tohá -quien tramitó el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública- considera que la oposición debe tener un activo rol fiscalizador ante la agenda del gobierno en materia de combate al crimen organizado , la migración irregular y en lo que resta de implementación de la cartera que el 1 de abril cumplió su primer año.

La exministra ha sido particularmente crítica de la gestión de la ministra Trinidad Steinert en sus primeras cuatro semanas en el cargo. Así por ejemplo ha intervenido públicamente para discrepar sobre la decisión de la ministra de remover a la prefecta (r) Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones.

“El manejo que ha tenido el gobierno blindando a la ministra y tratando de traspasar un problema inmanejable a las policías ocasionado desde el gobierno, dan cuenta de que esta declaración de cuidado de las policías se pone en duda a la primera de cambio. No duró ni una semana el cuidado de las policías”, afirmó Tohá cuando el conflicto estaba en su periodo de mayor tensión.

Carolina Tohá. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“El resultado es que las policías estaban en medio de una polémica que las debilita, que las conflictúa y que pone además al interior de la institución una gran confusión”, agregó.

Respecto al nuevo gobierno y las acciones del Ejecutivo en la temática de seguridad pública, Tohá ha dicho por ejemplo, en conversación con El Mostrador, que “evidentemente, los gobiernos vienen con una orientación, pero después viene el talento de gobernar y de pararte en ese nuevo lugar, que es La Moneda y que ya no es la campaña (...) lamentablemente, lo que hemos visto mantiene un lenguaje de campaña y medidas unilaterales que no dialogan con nada , que no recogen a la sociedad y sus sensibilidades y que tocarlas de manera tan brutal causa heridas”.

Incluso ha tenido palabras para referirse a las reestructuraciones que ha hecho Steinert en el ministerio, como cuando disolvió la Unidad Estratégica, provocando la renuncia de quien comandaba esa área, el experto en datos Fabián Gil. “No se avanza en seguridad demoliendo los acuerdos. La Unidad Estratégica alimenta con información confiable y evidencia empírica la gestión del sistema de seguridad. Disolverla va en contra de todas las recomendaciones de expertos. Cuando se creó el Ministerio de Seguridad se acordó transversalmente ponerla en la ley. Sólo se opusieron los republicanos. Lo que no lograron en el Congreso buscan imponerlo de facto”, posteó aquella vez en su cuenta de X.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Cercanos a la exministra aseguran que su plan es establecer una plataforma de seguimiento a la gestión de seguridad y ser “espacio de reflexión” para el progresismo.

La invitación de la exabanderada del sector también tiene como propósito defender el legado del expresidente Gabriel Boric, particularmente la gestión que encabezó en Seguridad.

La agenda de seguridad es parte de las áreas en las que la oposición buscaría articular una agenda común, por lo cual la plataforma planteada por Tohá sería una de las iniciativas levantadas para aquello. Además de este proyecto, tampoco se ha descartado que otras colectividades, a través de sus centros de estudio, también tomen la materia como una de las áreas de interés.

El interés del progresismo en reforzar su posicionamiento en los temas de seguridad pública es un asunto que incluso fue planteado por personeros de gobierno antes del término de la administración Boric. Por ejemplo, a días de dejar su cargo, en entrevista con La Tercera, el entonces ministro Luis Cordero señaló que “al progresismo le falta mirar con más profundidad y defender con más orgullo lo que se hizo en seguridad”.