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    Política

    “Creemos que hay espacios de mejora” en la megarreforma: PDG tras cita con el gobierno

    El gobierno ha buscado acercar posiciones con las diferentes bancadas del Congreso para sacar adelante el proyecto Plan de Reconstrucción Nacional.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto: ATON DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Esta mañana el jefe de la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, llegó hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

    El objetivo de la cita era abordar el proyecto Plan de Reconstrucción Nacional presentado ayer por el Presidente José Antonio Kast en su primera cadena nacional.

    Y es que desde el PDG han surgido reparos en torno a la iniciativa que contiene más de 40 medidas y busca abordar cinco ejes, entre ellos: la economía del país. Así lo dejó ver esta misma jornada el fundador y excandidato presidencial de ese partido, Franco Parisi, quien en una entrevista radial aseguró que él recomendaría a sus diputados no aprobar el proyecto.

    Así las cosas, considerando que el gobierno está buscando acercar posiciones con el PDG, el diputado señaló: “Me queda claro que sí existe una doctrina Alvarado, que eso es básicamente tener un tacto político entendiendo que hay fuerzas distintas a las que hoy día están en el Ejecutivo y que representamos un segmento de la población importante que se ha sentido desvinculado de la clase política y creo que es importante escuchar. Este primer paso, el inicio del diálogo, creo que es fundamental para ello".

    Con respecto a la iniciativa gubernamental, el parlamentario agregó: “Nosotros hemos dicho que es importante que aquellas medidas que estén bien calculadas en Excel también les pongamos un poquito de corazón. Eso, dicho en otras palabras, significa poner sobre la mesa sensibilidades que vayan en beneficio de la gente que hoy día le está costando llegar a fin de mes”.

    “Entonces, desde ese punto de vista, si usted me presenta un proyecto donde no estén recogidas algunas ideas que me parece que podrían ir en beneficio de ese grupo, está difícil poder avanzar”, subrayó.

    Dicho eso, aseguró: “Creemos que hay espacios de mejora”.

    “Yo creo que siempre es bueno poder dialogar o iniciar una conversación porque hay uno que descubre que hay otras miradas, que hay oportunidades de mejora”, cerró el diputado.

    Más sobre:Plan de Reconstrucción NacionalJosé Antonio KastPDG

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