SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump anuncia un alto el fuego entre Líbano e Israel

    El Presidente de Líbano dijo que acogía con satisfacción el cese de las hostilidades de Israel contra Hezbolá. Sin embargo, ni Israel ni Hezbolá se pronunciaron de inmediato al respecto.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Imagen del 12 de marzo de 2026 de humo tras un ataque aéreo israelí, en la zona de Bachoura de Beirut, Líbano. Foto: Xinhua Bilal Jawich

    El Presidente Trump anunció el jueves que los líderes de Israel y Líbano acordaron iniciar un alto el fuego de 10 días a las 5 de la tarde.

    Trump añadió que invitará a los jefes de Estado de Israel y Líbano a la Casa Blanca “para las primeras conversaciones significativas entre Israel y Líbano desde 1983”.

    “Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel”, dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. “Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m. (hora del este)“.

    Si la tregua es respetada tanto por la milicia libanesa, Hezbola -que es respaldada por Irán- como por Israel, se podría eliminar un obstáculo importante para las conversaciones de paz con Teherán.

    El presidente del Líbano, Joseph Aoun, aparece en la fotografía durante una reunión bilateral con el presidente de Bélgica en Beirut, Líbano, en el marco de la visita diplomática del ministro de Asuntos Exteriores belga al Líbano y Jordania, el miércoles 8 de abril de 2026. Foto: Xinhua Europa Press/Contacto/Virginie L

    El primer ministro libanés declaró en redes sociales que el país acogía con satisfacción el anuncio. Sin embargo, Hezbolá no se pronunció de inmediato sobre el acuerdo y anteriormente había criticado las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre el gobierno libanés e Israel.

    De igual manera, el gobierno israelí tampoco hizo comentarios de inmediato sobre la tregua.

    Los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá amenazan con romper el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán , que expira la próxima semana. Irán ha insistido repetidamente en que la tregua se extienda al Líbano, una propuesta que Estados Unidos e Israel han rechazado .

    En una publicación en Truth Social, Trump dijo que había hablado con los líderes de ambos países y que había dado instrucciones a sus principales asesores para que trabajaran con Israel y el Líbano para “lograr una paz duradera”.

    Imagen del 5 de marzo de 2026 de un edificio dañado en ataques aéreos israelíes, en un suburbio del sur de Beirut, Líbano. Foto: Xinhua Bilal Jawich

    El diputado de Hezbolá, Hassan Fadlallah, atribuyó el alto el fuego a los esfuerzos diplomáticos de Irán. Al preguntársele si Hezbolá se comprometería con el alto el fuego, Fadlallah afirmó que “todo depende del compromiso de Israel de detener toda forma de hostilidades”, indicó el diario Haaretz.

    Los altos mandos de las FDI recibieron instrucciones para preparar a las fuerzas actualmente desplegadas en el sur del Líbano para la tregua, que, según se les informó, comenzaría entre las 19:00 y la medianoche.

    Un funcionario de seguridad israelí afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel no tienen previsto retirar sus fuerzas del sur del Líbano durante el alto el fuego.

    Los alcaldes del norte de Israel advirtieron sobre un aumento en los lanzamientos de cohetes de Hezbolá antes de que entre en vigor el alto el fuego.

    El anuncio de Trump se produjo horas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, amenazara el jueves con ataques estadounidenses contra las centrales eléctricas de Irán y otras instalaciones energéticas si sus líderes no aceptaban un acuerdo de paz.

    En una conferencia de prensa en el Pentágono, Hegseth instó repetidamente a los líderes iraníes a “elegir sabiamente” y afirmó que el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes continuaría “el tiempo que fuera necesario”. La administración Trump ha alternado entre asegurar a los estadounidenses que un acuerdo de paz estaba al alcance y amenazar a los líderes iraníes si no lo cumplían, ya que el costo económico de la guerra ha ejercido una creciente presión política interna sobre el presidente Trump.

    “Si Irán toma una mala decisión, se enfrentará a un bloqueo y a bombardeos sobre infraestructura, energía y electricidad”, declaró el Sr. Hegseth. Según el derecho internacional, atacar intencionadamente la infraestructura civil de Irán podría constituir un crimen de guerra .

    Más sobre:Guerra Medio OrienteLíbanoIsraelEstados UnidostreguaHezbolaIrán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence

    La batalla comunicacional del gobierno para desactivar la crítica del beneficio “a los más ricos”

    Pese a llamado de Parisi a rechazar: diputados PDG se desordenan y se abren a aprobar megarreforma de Kast

    La improbable alianza de Claudio Castro, Ximena Lincolao y Juan Sutil por el cerro Renca

    La “espada de Damocles” pende sobre Alessandri: la difícil decisión de cómo tramitar el megaproyecto de Kast

    Candidato López Aliaga ofrece 5.800 dólares por “información veraz” sobre el supuesto fraude electoral en Perú

    Lo más leído

    1.
    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Rush en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Rush en Chile: estos son los precios

    La batalla comunicacional del gobierno para desactivar la crítica del beneficio “a los más ricos”
    Chile

    La batalla comunicacional del gobierno para desactivar la crítica del beneficio “a los más ricos”

    Pese a llamado de Parisi a rechazar: diputados PDG se desordenan y se abren a aprobar megarreforma de Kast

    La improbable alianza de Claudio Castro, Ximena Lincolao y Juan Sutil por el cerro Renca

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence
    Negocios

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence

    FNE pide eliminar cobro de “tarifa de seguridad” por parte de los terminales portuarios y que estos sean multados

    Andina anuncia inversiones por US$500 millones y su presidente llama a recuperar el dinamismo económico

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda
    Tendencias

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar y atacar bases de EEUU, según reportes

    El plan perfecto que lideró Fernando Zuqui: las claves del batacazo de la UC ante Cruzeiro en el Mineirao
    El Deportivo

    El plan perfecto que lideró Fernando Zuqui: las claves del batacazo de la UC ante Cruzeiro en el Mineirao

    Un festejo Monumental: Los Jaivas encabezarán la celebración del 101º aniversario de Colo Colo

    Compañero de Arturo Vidal en la Juventus fallece en trágico accidente automovilístico

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla
    Tecnología

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler
    Cultura y entretención

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Grabado en secreto desde una silla de ruedas: al rescate de un show olvidado de Pink Floyd

    Julio César Rodríguez llega a Mega: tendrá doble función

    Candidato López Aliaga ofrece 5.800 dólares por “información veraz” sobre el supuesto fraude electoral en Perú
    Mundo

    Candidato López Aliaga ofrece 5.800 dólares por “información veraz” sobre el supuesto fraude electoral en Perú

    Iratxe García, eurodiputada española: “Creo que es necesario el contar con perfiles como Boric en la cumbre progresista de Barcelona”

    Guterres aplaude el alto al fuego de diez días anunciado por Trump entre Líbano e Israel

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde