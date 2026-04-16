Trump anuncia un alto el fuego entre Líbano e Israel

Imagen del 12 de marzo de 2026 de humo tras un ataque aéreo israelí, en la zona de Bachoura de Beirut, Líbano. Foto: Xinhua

El Presidente Trump anunció el jueves que los líderes de Israel y Líbano acordaron iniciar un alto el fuego de 10 días a las 5 de la tarde.

Trump añadió que invitará a los jefes de Estado de Israel y Líbano a la Casa Blanca “para las primeras conversaciones significativas entre Israel y Líbano desde 1983”.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel”, dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. “Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m. (hora del este)“.

Si la tregua es respetada tanto por la milicia libanesa, Hezbola -que es respaldada por Irán- como por Israel, se podría eliminar un obstáculo importante para las conversaciones de paz con Teherán.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, aparece en la fotografía durante una reunión bilateral con el presidente de Bélgica en Beirut, Líbano, en el marco de la visita diplomática del ministro de Asuntos Exteriores belga al Líbano y Jordania, el miércoles 8 de abril de 2026. Foto: Xinhua Europa Press/Contacto/Virginie L

El primer ministro libanés declaró en redes sociales que el país acogía con satisfacción el anuncio. Sin embargo, Hezbolá no se pronunció de inmediato sobre el acuerdo y anteriormente había criticado las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre el gobierno libanés e Israel.

De igual manera, el gobierno israelí tampoco hizo comentarios de inmediato sobre la tregua.

Los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá amenazan con romper el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán , que expira la próxima semana. Irán ha insistido repetidamente en que la tregua se extienda al Líbano, una propuesta que Estados Unidos e Israel han rechazado .

En una publicación en Truth Social, Trump dijo que había hablado con los líderes de ambos países y que había dado instrucciones a sus principales asesores para que trabajaran con Israel y el Líbano para “lograr una paz duradera”.

Imagen del 5 de marzo de 2026 de un edificio dañado en ataques aéreos israelíes, en un suburbio del sur de Beirut, Líbano. Foto: Xinhua Bilal Jawich

El diputado de Hezbolá, Hassan Fadlallah, atribuyó el alto el fuego a los esfuerzos diplomáticos de Irán. Al preguntársele si Hezbolá se comprometería con el alto el fuego, Fadlallah afirmó que “todo depende del compromiso de Israel de detener toda forma de hostilidades”, indicó el diario Haaretz.

Los altos mandos de las FDI recibieron instrucciones para preparar a las fuerzas actualmente desplegadas en el sur del Líbano para la tregua, que, según se les informó, comenzaría entre las 19:00 y la medianoche.

Un funcionario de seguridad israelí afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel no tienen previsto retirar sus fuerzas del sur del Líbano durante el alto el fuego.

Los alcaldes del norte de Israel advirtieron sobre un aumento en los lanzamientos de cohetes de Hezbolá antes de que entre en vigor el alto el fuego.

El anuncio de Trump se produjo horas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, amenazara el jueves con ataques estadounidenses contra las centrales eléctricas de Irán y otras instalaciones energéticas si sus líderes no aceptaban un acuerdo de paz.

En una conferencia de prensa en el Pentágono, Hegseth instó repetidamente a los líderes iraníes a “elegir sabiamente” y afirmó que el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes continuaría “el tiempo que fuera necesario”. La administración Trump ha alternado entre asegurar a los estadounidenses que un acuerdo de paz estaba al alcance y amenazar a los líderes iraníes si no lo cumplían, ya que el costo económico de la guerra ha ejercido una creciente presión política interna sobre el presidente Trump.

“Si Irán toma una mala decisión, se enfrentará a un bloqueo y a bombardeos sobre infraestructura, energía y electricidad”, declaró el Sr. Hegseth. Según el derecho internacional, atacar intencionadamente la infraestructura civil de Irán podría constituir un crimen de guerra .