Bernardo Larraín Matte aborda el futuro de CMPC tras enfrentar en 2025 “un deterioro en los distintos mercados”

En su primera carta a los accionistas, el presidente del directorio de CMPC, Bernardo Larraín Matte, dedicó las palabras para hablar del contexto de la empresa, los desafíos y las estrategias que tiene la firma. Así, a diferencia de otros pares, el exlíder de la Sofofa no se refirió al contexto país marcado por el inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast y la salida del expresidente Gabriel Boric.

Un mensaje que se da en el contexto de las utilidades de CMPC se redujeron en un poco más de la mitad entre 2024 y 2025, algo que el mismo Larraín Matte describió en su carta.

"Cuando asumí la presidencia del directorio en abril del 2025, estábamos experimentando un deterioro en los distintos mercados en los que operamos. Tales tendencias se profundizaron y, junto con algunos factores internos, explican los bajos resultados de CMPC en el año 2025″, dijo al inicio de su mensaje, que fue más largo respecto al pasado de su antecesor Luis Felipe Gazitúa.

Respecto al negocio de la celulosa, Larraín Matte planteó un contexto geopolítico marcado en 2025 por la política de aranceles de Estados Unidos. Ante esto, el ejecutivo explicó que la celulosa no se vio afectada directamente por los aranceles, pero sí por los cambios de autoabastecimiento que impulsó la guerra comercial.

En 2025, Larraín Matte también destacó que el mercado de la celulosa y sus derivados estuvo marcado por menores demandas por las restricciones de la guerra comercial, sobreproducción en el mundo, baja en el precio y alza de costos de producción, entre otros factores.

Ante este contexto, el ejecutivo dijo a sus accionistas que actuaron con “un plan de resiliencia que permitió reducir gastos fijos y costos logísticos, disminuir capex y optimizar el capital de trabajo".

Andres Perez

Otra medida fue “un plan de fortalecimiento del balance que comenzó con la emisión de un bono híbrido para refinanciar los próximos vencimientos y continuó con un análisis de activos con potencial de monetización”.

Sin embargo, Larraín Matte dijo que ve señales de mayor demanda de la celulosa a futuro por mayor demanda en “mercados emergentes”, más uso del papel y cartón para el embalaje gracias al aumento del comercio electrónico y un mayor reemplazo de envases y embalajes derivados del petróleo por los de fibra natural.

En un futuro mayor, el ejecutivo destacó el uso no tradicional de la madera y celulosa. “Han emergido en laboratorios y start-ups a partir de la descomposición de la fibra hasta su dimensión nanométrica: textiles, bioplásticos, empaques compostables, terminaciones de construcción, carrocerías livianas, edificación en altura, aislación, cosméticos, energía, bioquímicos”, dijo.

El último factor de mejores perspectivas futuras para su negocio tuvo que ver con China. “La orientación de la economía china al consumo doméstico, de alta calidad y más sostenible, expresada en su recientemente anunciado decimoquinto plan a cinco años, hace proyectar un mayor crecimiento de la demanda de productos de papel y madera”, dijo, y agregó la necesidad de China por abastecerse de estos insumos por otros países y la capacidad de la región por satisfacer esa demanda.

Ante este contexto, por el lado de la oferta, Larraín Matte resaltó Brasil como polo más competitivo para la producción de celulosa a nivel global y que el desempeño de la materia prima de origen forestal generó cierres o suspensiones en operaciones “menos eficientes”. especialmente en el hemisferio norte”.

Así, el ejecutivo explicó que está registrando un aumento en el precio de la celulosa por sobre el 20% respecto al mínimo de agosto pasado, donde la producción de papel de China y la disponibilidad de insumo está presionando el precio.

Bernardo Larraín Matte. Pablo Vásquez R.

“Las consecuencias de la guerra en Medio Oriente en los mercados energéticos, de otros insumos críticos y en el comercio global que se empezaban a observar al escribir esta carta son factores que pueden afectar estas tendencias y tener un impacto en los mercados y la empresa”.

CMPC en el mercado

Respecto a su accionar como empresa en el contexto descrito, Larraín Matte destacó el objetivo de “consolidar una plataforma de producción de celulosa en Chile y Brasil” y hacer más eficientes la operación de la empresa.

Además, el ejecutivo resaltó sus planes en el gigante de Sudamérica. “La futura duplicación de la capacidad de producción de celulosa de fibra corta en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, a través del proyecto ‘Natureza’, es la base fundamental de este pilar”, dijo.

La iniciativa en cuestión considera una inversión de US$ 4.500 millones para agregar 2.5 millones de toneladas de celulosa al año de fibra corta competitiva.

“Se ubica entre los proyectos más competitivos a nivel global en términos forestales, industriales y logísticos y representa para la compañía una opción estratégica relevante para consolidar su competitividad futura en los mercados globales”, agregó.

La mirada país

Respecto a la contingencia, Larraín Matte comentó la necesidad de “reivindicar” a la empresa privada, “sobre todo considerando que su rol será fundamental para reactivar un nuevo ciclo de crecimiento y progreso en nuestro país”.

Luego reflexionó sobre el rol de la empresa en la sociedad, la importancia de la sostenibilidad y el necesario equilibrio con el retorno de la inversión para los accionistas, entre otros aspectos de reflexión sobre el rol del sector privado en el mundo.