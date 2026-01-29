SUSCRÍBETE POR $1100
    CMPC registró fuerte alza en sus ganancias trimestrales, pero cerró con una caída en 2025

    La compañía tuvo utilidades por US$201,7 millones el año pasado las que fueron inferiores en 59% a las del 2024,ante un menor precio de la celulosa.

    Por 
    Patricia San Juan
    CMPC registró fuerte alza en sus ganancias trimestrales, pero cerró con una caída en 2025

    Empresas CMPC registró un fuerte aumento en sus utilidades en el cuarto trimestre de 2025. La compañía tuvo ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora por US$37,2 millones cifra que representó un alza de 262% frente igual periodo de 2024.

    Con ello, en el conjunto de 2025 sumó ganancias por US$201,7 millones, las que, sin embargo, fueron inferiores en 59% a las del año anterior.

    En su reporte de resultados a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía, controlada por el grupo Matte, detalló que el incremento en las utilidades del cuarto trimestre se explicó “por un mayor ingreso por Activo Biológico y menores gastos por impuestos a las ganancias, que fueron parcialmente compensados por una menor generación de Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) ajustado”.

    Este último tuvo un retroceso de 21% lo que se relaciona principalmente con la caída en el precio de la celulosa y menores volúmenes en Biopackaging. En el caso de Softys, se registró un alza impulsada por su crecimiento inorgánico en la industria de pañales en Brasil.

    En el cuarto trimestre los ingresos totalizaron US$1.891 millones con una baja de 1% frente a igual periodo de 2024 explicada principalmente por la caída del precio de la celulosa y menores volúmenes en Biopackaging. Así en el conjunto de 2025 lo ingresos sumaron US$7.475 millones, inferiores en 3% a los de 2024.

    Segmentos

    En el desglose por negocios, en Celulosa las ventas del cuarto trimestre cayeron 8%, reflejando un menor precio promedio de venta de celulosa y de productos forestales.

    La compañía indicó que el cuarto trimestre el mercado de la celulosa continuó mostrando mejorías graduales en el precio de la fibra corta, con una demanda en Asia que se vio un poco más robusta, principalmente por la ocurrencia de dificultades en la producción en China y un mayor dinamismo en la demanda por papeles.

    Con esto, dijo, el precio de la fibra corta en China cerró en torno a los US$560 la tonelada. En Europa y la mayor parte de sus regiones de venta, señaló que se observó una estabilidad en la demanda durante el trimestre.

    “Por su parte, la fibra larga continúa presionada por una sobrecapacidad de producción, especialmente en China, aunque el anuncio de cierre definitivo de una planta de 350.000 toneladas en Canadá en diciembre, generó un mayor dinamismo y permitió alzas de precios en ese mes. Con esto, el precio de la tonelada de fibra larga cerró el año en torno a US$690″, añadió.

    Las ventas de Softys, en tanto, aumentaron 9% lo que se explica principalmente por la incorporación de la operación de pañales Softys Falcon en Brasil, y en Biopackaging las ventas cayeron 12% por menores volúmenes de venta.

    Al respecto la compañía señaló que se observan altos inventarios en la industria de cartulinas y otros papeles a nivel global, debido a una contracción en los mercados de embalajes.

