Problemas para Gago: Eduardo Vargas y Charles Aránguiz no estarán ante Everton y son duda para el clásico frente a la UC

Las lesiones siguen siendo el peor enemigo de Universidad de Chile. Y hoy Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, dos de sus grandes figuras, quedaron descartadas para el duelo de este sábado, ante Everton, y probablemente tampoco estarán ante Universidad Católica, en el duelo que se disputará el próximo sábado 25 de abril.

Aránguiz sufrió un desgarro en el bíceps femoral el pasado 9 de marzo y venía entrenando aparte del resto de sus compañeros. De hecho, se esperaba que el Príncipe ingresara en la lista de convocados para este fin de semana y sumara algunos minutos ante los Ruleteros.

“Charles está en el último proceso de la recuperación y ya creemos que en la semana que viene se podría incorporar a algunos entrenamientos... No tengo certeza en el día que ya va a estar, porque hay que ver la sensación del jugador. Pero siempre soy claro cuando un jugador viene de una lesión: trato de que no se lesione nunca más y hay que ir viendo día a día y no tenemos un plazo específico", aseguró el entrenador de los azules, Fernando Gago, la semana pasada.

Sin embargo, el oriundo de Puente Alto volvió a presentar una dolencia. Esta vez, según publicó RedGol, sufrió una sobrecarga en la zona del sóleo de la pierna izquierda y quedó nuevamente fuera de las prácticas. Lo que pone en seria dudas su participación en el enfrentamiento ante los cruzados y ya se habla de un posible retorno para la cuarta fecha de la Copa de la Liga que se jugará el primer fin de semana de mayo.

Lucero ocupará el lugar de Vargas en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

La misión de la U: cuidar a Juan Martín Lucero

Por su parte, se confirmó que la lesión que sacó a Eduardo Vargas del duelo ante Ñublense fue un desgarro en el gemelo interno de la pierna izquierda, por lo que tampoco estará frente a Everton.

El problema es que los plazos de recuperación no calzan con el duelo ante la UC, por lo que el único atacante que le va quedando a Gago es Juan Martín Lucero. El Gato se viene recuperando de una rotura del isquiotibial izquierdo y recién sumó algunos minutos en Chillán tras casi un mes de ausencia.

El problema es que el atacante argentino no ha logrado responder al cartel de ser refuerzo ni al de ser uno de los mejores pagados del plantel (gana cerca de 100 millones de pesos). Lucero sólo ha sumado 305 minutos en la Liga de Primera y no ha marcado ni un sólo gol.

Además, fue expulsado en la primera fecha. Se ausentó de la sexta jornada por una distensión del muslo y ahora viene saliendo del desgarro, por lo que es llevado entre algodones para que no vuelva a caer al ya bastante concurrido hospital azul.