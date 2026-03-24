Entre lágrimas y pifias: Juan Martín Lucero fue sustituido a los ocho minutos en la U
El exdelantero de Colo Colo y Fortaleza abandonó la cancha con molestias físicas en el duelo ante Unión La Calera por la Copa de la Liga.
Cuando el cronómetro marcaba los 8 minutos del duelo entre Universidad de Chile y Unión La Calera, el cuarto árbitro levantó el tablero para anunciar un cambio en los locales. El que salía era el número 18, Juan Martín Lucero. A pesar de ser una de las grandes contrataciones azules para esta temporada, ya que venía de Fortaleza de Brasil, algunos asistentes al Estadio Nacional este martes para el duelo por la Copa de la Liga pifiaron al artillero mientras abandonaba el campo.
En su lugar ingresó el juvenil Elías Rojas, mientras Lucero recibía una palmada de Fernando Gago y caminaba lentamente hacia el banco de suplentes. El Gato se sentó, se tocó la pierna y luego se llevó las manos a la cara, tapando unas tímidas lágrimas.
Rápido, el cuerpo médico de la U le colocó hielo al delantero en la parte posterior de la pierna izquierda. Con esto, se suma otro problema para el nuevo entrenador estudiantil. Cabe destacar que Lucero no ha podido tener demasiada continuidad producto de problemas físicos y, para colmo, Octavio Rivero, otra de las contrataciones de Azul Azul para el ataque, también está lesionado y volverá en varias semanas más.
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