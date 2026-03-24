Entre lágrimas y pifias: Juan Martín Lucero fue sustituido a los ocho minutos en la U

Futbol, Universidad de Chile vs Union La Calera Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Universidad de Chile Juan Martin Lucero es fotografiado durante el partido de copa de la liga por el grupo D contra Union La Calera disputado en el estadio Nacional en Santiago, Chile. 24/03/2026 Felipe Zanca/Photosport Football, Universidad de Chile vs Union La Calera Group stage, Copa de la Liga 2026. Universidad de ChileÕs player Juan Martin Lucero is pictured during the copa de la liga match for group D against Union La Calera at the Nacional stadium in Santiago, Chile. 24/03/2026 Felipe Zanca/Photosport

Cuando el cronómetro marcaba los 8 minutos del duelo entre Universidad de Chile y Unión La Calera, el cuarto árbitro levantó el tablero para anunciar un cambio en los locales. El que salía era el número 18, Juan Martín Lucero. A pesar de ser una de las grandes contrataciones azules para esta temporada, ya que venía de Fortaleza de Brasil, algunos asistentes al Estadio Nacional este martes para el duelo por la Copa de la Liga pifiaron al artillero mientras abandonaba el campo.

En su lugar ingresó el juvenil Elías Rojas, mientras Lucero recibía una palmada de Fernando Gago y caminaba lentamente hacia el banco de suplentes. El Gato se sentó, se tocó la pierna y luego se llevó las manos a la cara, tapando unas tímidas lágrimas.

Lucero salió lesionado de la cancha. Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Rápido, el cuerpo médico de la U le colocó hielo al delantero en la parte posterior de la pierna izquierda. Con esto, se suma otro problema para el nuevo entrenador estudiantil. Cabe destacar que Lucero no ha podido tener demasiada continuidad producto de problemas físicos y, para colmo, Octavio Rivero, otra de las contrataciones de Azul Azul para el ataque, también está lesionado y volverá en varias semanas más.