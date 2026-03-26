La U suma siete lesionados: la Roja libera a un seleccionado a horas del amistoso contra Cabo Verde

La U y la selección chilena pierden a un futbolista por lesión.

La Roja sufrió una sensible baja a pocas horas de su primer apronte del 2026. La selección chilena se medirá ante Cabo Verde en Nueva Zelanda, a las 00.00 horas de este viernes, y lo hará sin Fabián Hormazábal, que fue liberado de la concentración por lesión.

El lateral presentó una lesión muscular, específicamente en la zona del isquiotibial, y se suma a la numerosa lista de lesionados de Universidad de Chile. En ese sentido, se perderá los dos amistosos del equipo dirigido por Nicolás Córdova. Tampoco jugará el lunes 30 de marzo (3.00 horas) ante Nueva Zelanda.

“El seleccionado nacional Fabián Hormazábal ha sido liberado de la convocatoria. El jugador, en la evaluación clínica y estudio de imágenes, presenta una lesión muscular de isquiotibiales cuyos plazos de recuperación exceden el tiempo de la presente fecha FIFA”, informó el cuerpo médico del combinado nacional.

La U suma un nuevo problema

La U sufre una por una nueva lesión. Hormazábal se suma al numeroso listado de futbolistas lesionados en el conjunto azul. Lucas Assadi, Octavio Rivero, Charles Aránguiz, Diego Vargas, Marcelo Díaz y Juan Martín Lucero se encuentran actualmente con complicaciones físicas.

Este último, de hecho, se volvió a lesionar en la derrota ante Unión La Calera. Entre lágrimas y las pifias del Estadio Nacional, abandonó el partido apenas a los ocho minutos. El hincha estudiantil perdió la paciencia con el exjugador de Colo Colo.

En tanto, futbolistas como Bianneider Tamayo y Matías Zaldivia, que también sufrieron molestias musculares en el pasado, ya se encuentran a disposición. El zaguero argentino retornó precisamente ante los cementeros.

En ese sentido, tras el tropiezo en su estreno en el banquillo azul, Fernando Gago tendrá complicaciones para conformar el equipo ante Audax Italiano. La U visitará el Bicentenario de La Florida este martes 31 de marzo, a las 18 horas.

Pintita deberá alinear el equipo sin los lesionados, pero tampoco podrá contar con los seleccionados: Javier Altamirano, en Chile; y Lucas Romero, en Paraguay. Los juveniles John Cortés y Elías Rojas, que se encuentran con la Sub 20, también estarán austentes.