La Roja en Oceanía, Brasil ante Francia y Bielsa en Wembley: la cartelera de amistosos que ofrece la primera fecha FIFA de 2026

Llegó la primera fecha FIFA de 2026. Entre este jueves 26 y el próximo martes 31 de marzo se disputarán una catarata de partidos internacionales de selecciones. Por un lado, están los juegos oficiales correspondientes a los repechajes mundialistas. Y por el otro, una serie de amistosos que entregarán mucho fútbol. Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, los participantes aprovecharán esta ventana para jugar y ensayar. Otros elencos que no tienen ese privilegio, como Chile, tendrán espacio para la probar y proyectar el futuro.

La Roja, al mando de Nicolás Córdova, está inmerso en el FIFA Series y afrontará dos encuentros en Nueva Zelanda, ante rivales que jugarán el Mundial. El primero será en la madrugada de jueves para viernes (0.00 horas), ante Cabo Verde, 67º del ranking FIFA, que disputará por primera vez la Copa del Mundo. La segunda presentación de Chile será en la madrugada del lunes (3.15 de la mañana), precisamente contra los All Whites. Además de la selección nacional, Venezuela es el otro combinado de Sudamérica que estará en el FIFA Series.

Pero la cartelera ofrece grandes encuentros. Este jueves, sucederá un duelo top: Brasil vs. Francia. La Canarinha de Carlo Ancelotti y Les Bleus de Didier Deschamps, reeditando la final del Mundial de 1998, chocarán en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. El Scratch, sin Neymar (no fue convocado), jugará nuevamente el martes 31, ante Croacia, en el Camping World Stadium de Orlando. Mientras que los galos también tendrán un amistoso ante Colombia, este domingo.

Por su parte, Uruguay contará con un duro apretón. La Celeste de Marcelo Bielsa anima, este viernes, un partido preparatorio contra Inglaterra, en Wembley. Cabe mencionar que los charrúas enfrentarán a España en la fase grupal de la Copa del Mundo. En el afán de contar con un rival similar, en cuanto a jerarquía, enfrentará a los británicos, al mando de Thomas Tuchel y que se ubican en el 4º lugar del ranking FIFA. El segundo partido de Uruguay será el 31, ante Argelia (rival de Argentina en el Mundial).

Si Brasil y Uruguay contarán con encuentros de nivel, lo de Argentina no es equiparable. Para este viernes 27 estaba programada la Finalíssima entre la Albiceleste y España, en Qatar. Sin embargo, los problemas en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre la Conmebol y la UEFA terminaron por cancelar la disputa del choque. La AFA de Claudio ‘Chiqui’ Tapia se movió para tener un par de rivales y que el cuadro nacional tenga actividad. Lo que se ha cuestionado es la calidad de los mismos: Mauritania (115º del ranking FIFA) y Zambia (91º), dos cuadros de segundo y hasta tercer orden en África. Los dos encuentros serán en La Bombonera.

Esta ventana internacional también le servirá a Perú, porque estrenará a su nuevo seleccionador: el brasileño Mano Menezes. La Bicolor, no clasificada al Mundial, chocará ante Senegal y Honduras, respectivamente.

Programación (hora de Chile)

Jueves 26

17.00 Brasil - Francia

20.30 Colombia - Croacia

Viernes 27

0.00 Chile - Cabo Verde

10.00 Jordania - Costa Rica

16.00 Grecia - Paraguay

16.45 Inglaterra - Uruguay

16.45 Países Bajos - Noruega

16.45 Suiza - Alemania

17.00 España - Serbia

17.15 Marruecos - Ecuador

20.15 Argentina - Mauritania

Sábado 28

11.00 Corea del Sur - Costa de Marfil

13.00 Senegal - Perú

14.00 Canadá - Islandia

14.00 Escocia - Japón

16.30 EEUU - Bélgica

22.00 México - Portugal

Domingo 29

16.00 Colombia - Francia

Lunes 30

3.15 Nueva Zelanda - Chile

13.00 España - Egipto

15.45 Alemania - Ghana

Martes 31

13.00 Noruega - Suiza

14.30 Sudáfrica - Panamá

15.00 Perú - Honduras

15.30 Escocia - Costa de Marfil

15.45 Austria - Corea del Sur

15.45 Inglaterra - Japón

15.45 Países Bajos - Ecuador

16.00 Marruecos - Paraguay

16.30 Argelia - Uruguay

20.00 EEUU - Portugal

20.30 Canadá - Túnez

21.00 Brasil - Croacia

22.00 México - Bélgica