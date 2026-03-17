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    “Estoy molesto y triste”: Neymar revela su frustración tras quedar otra vez fuera de la nómina de Brasil

    Carlo Ancelotti volvió a marginar al delantero, esta vez para los amistosos contra Francia y Croacia de la próxima fecha FIFA.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Neymar quedó fuera de la nómina para los amistosos contra Francia y Croacia. JORGE MARTINEZ/MEXSPORT/PHOTOSPORT

    Este lunes Carlo Ancelotti entregó la nómina de la selección de Brasil para los próximos duelos amistosos que se desarrollarán contra Francia y Croacia en el marco de la fecha FIFA de marzo.

    Y como viene siendo tendencia desde la llegada del adiestrador italiano al Scratch, Neymar quedó fuera del listado de seleccionados para los duelos preparativos pensando en el Mundial de Norteamérica 2026.

    El DT, en conjunto con la comisión técnica de la federación brasileña, llegaron a la conclusión de que el futbolista de Santos no está preparado aún para los desafíos inmediatos de la verdeamarela.

    “Neymar puede estar en la Copa del Mundo. Si él puede estar al 100% en la Copa del Mundo, puede estar. ¿Por qué no está en esta convocatoria? Porque no está al 100%. Y preciso jugadores al 100%. Tiene que seguir trabajando, jugando, demostrar su calidad y su mejor forma física”, explicó Ancelotti en conferencia de prensa.

    Es una evaluación física, no técnica. Con el balón está muy bien, debe mejorar físicamente, porque para la comisión técnica, para mí, no está al 100% de sus habilidades. Entonces tiene que trabajar para estar al 100% de sus posibilidades. Esta es mi opinión y la de todos los miembros de la comisión que ven sus partidos”, complementó el seleccionador.

    Por otro lado, evitó entrar a la polémica de la ausencia de Neymar del partido contra Marissol, en el que Ancelotti esperaba verlo, tras presentar un desgaste muscular.

    “Estaba programado ir a Mirassol, ver el partido entre Mirassol y Santos. Neymar no jugó y no tengo nada que decir al respecto”, lanzó.

    La pena de Neymar

    Tras darse a conocer la nómina, Neymar tomó la palabra para referirse al nuevo golpe que recibió en su intención de regresar a la selección brasileña. “Voy a hablar porque no puedo quedarme callado. Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado, pero la concentración sigue siendo la misma: día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido”, manifestó en MadHouseTV.

    De todas maneras, se mostró esperanzado con lograr la meta de volver a representar a su país en una Copa del Mundo: “Lograremos nuestro objetivo”, advirtió.

    Cabe destacar que Ney no es parte del combinado brasileño desde octubre de 2023 cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda durante un partido de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay. En ese entonces, su entrenador era Fernando Diniz y el futbolista jugaba en Al-Hilal de Arabia Saudita.

    El mensaje a Rodrygo

    Por otro lado, Carlo Ancelotti también le dedicó algunas palabras a Rodrygo, quien sufrió una dura lesión que lo dejó fuera del Mundial. El atacante presentó las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha que lo llevaron a ser operado hace algunos días, entrando en un largo proceso de recuperación.

    “Estas cosas pasan. Él tiene tiempo para jugar otra Copa del Mundo. He hablado con él y está tranquilo. Le deseamos lo mejor y le estamos esperando. Le necesitaremos en la próxima Copa del Mundo”, expuso Ancelotti.

    Cabe señalar también que Neymar le había manifestado su apoyo una vez conocida la gravedad de la dolencia.

    “¡Todo el sufrimiento, toda la angustia y el miedo de vivir con esta herida! Mi 10, mi niño, mi heredero (como te llamo) Solo te pido una cosa... ‘Cuida tu cabeza’. Ahora es el momento de reunir a todos los que amas a tu alrededor...”, escribió Neymar en Instagram.

    “Y como dijiste, no merecías pasar por esto ahora… pero ¿quiénes somos nosotros para dudar de los planes de Dios? Hermanito... MANTENTE FUERTE, estoy seguro de que regresarás volando. Te amo tanto como me apoyaste, ¡estaré aquí para ti!”, cerró.

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