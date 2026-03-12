SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    ¿Coincidencia? Neymar responde a los cuestionamientos tras volver a lesionarse en la previa del cumpleaños de su hermana

    El delantero de Santos no fue convocado para enfrentar a Mirassol debido a un desgaste muscular que llega días antes del festejo de Rafaella.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Neymar vuelve a ser noticia en Brasil tras quedar ausente de la convocatoria de Santos para el duelo que debe sostener contra Mirassol por el Brasileirao y en el que el técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, esperaba verlo en directo.

    Su ausencia se explica por una fatiga muscular que vuelve a generarse días antes de la celebración del cumpleaños de su hermana Rafaella, situación que se ha ido repitiendo a lo largo de los años.

    Esta situación fue abordada por varios medios en Brasil que resaltaron la coincidencia, destacando que el delantero no estuvo disponible para enfrentar duelos en fechas cercanas al festejo familiar en las últimas once temporadas, incluyendo también suspensiones y decisiones técnicas.

    Así, remarcaron que la racha comenzó cuando jugaba en el Barcelona y que se repitió también defendiendo las camisetas del PSG, Al Hilal y ahora en Santos.

    La respuesta de Neymar

    Ante las críticas y especulaciones por lo sucedido, fue el propio jugador el que tomó la palabra a través de sus redes sociales.

    Mucha gente está creando muchas teorías sobre lo que me pasa, y no pasa nada. Si juego lesionado, como me decían el año pasado, estoy equivocado. Si pienso solo en mí, estoy equivocado. Si me contengo, estoy equivocado. Si juego con dolor o con algo que pueda agravar una lesión, estoy equivocado”, comentó en una historia de Instagram.

    “Es complicado, es muy difícil acertar. Es muy difícil complacer a todos. Y lo que más me sorprende, o bien no me sorprende, son estas personas que parecen estar a mi lado todos los días y empiezan a inventar historias, hablan como si fuese la verdad más grande del mundo, como si fueran dueños de la razón. Es muy complicado ser yo, dios mío. Me tengo que poner una bolsa para hablar con ustedes”, añadió en la publicación.

    Cabe señalar que Neymar finalizó hace algunos días la recuperación de la lesión de rodilla que sufrió al final del 2025 e hizo su presentación el pasado 15 de febrero, en una victoria sobre Velo Clube-SP por 6-0 en el Campeonato Paulista.

    Pensando en el Mundial

    De todas maneras, la ilusión de Neymar de ser convocado para el Mundial de Norteamérica sigue latente y encontró en su técnico Juan Pablo Vojvoda el apoyo necesario.

    “Es un jugador muy importante para todo Brasil y se está preparando. Es un jugador decisivo para el Santos, que es lo importante hoy, y va a responder. Cuando lo veo entrenar, siento algo especial. No hay muchos jugadores como él y tenemos que cuidar a este tipo de jugadores. Eso es todo, nada más. El va a estar (listo)”, señaló el DT en conferencia de prensa.

    Por su parte, Thiago Silva ha apoyado públicamente la inclusión de Neymar. “Si Neymar está en forma, tiene que jugar el Mundial. Dado su nivel de juego actual, tiene que irse. Es indiscutible. Neymar está ahí, en el campo, y para el equipo contrario ya es un verdadero dolor de cabeza”, dijo Silva en TNT Sports Brasil.

    FútbolNeymarBrasilSantos

