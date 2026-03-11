¿Efecto Ley SADP? Christian Bragarnik se desprende de Unión La Calera

La aprobación en el Senado de la reforma a la ley SADP comienza a generar efectos en el fútbol profesional, el ámbito sobre el que el cuerpo legal tendrá la mayor influencia. Mediante un hecho esencial, Christian Bragarnik le comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, que deja la propiedad de Unión La Calera y que traspasará el control de la entidad a Ricardo Pini.

El empresario transandino, que tiene participación en clubes en Sudamérica y Europa, como Defensa y Justicia, en Argentina, y el Elche, en España, por citar algunos, es uno de los dueños de O’Higgins. De hecho, su ingreso fue admitido públicamente por el club celeste. La normativa en tramitación impide la multipropiedad y la participación de los representantes de futbolistas como dueños de clubes, aunque establece un período para la respectiva transición.

“Junto con saludarlo, procedemos a informar como hecho relevante que hubo un cambio accionario en nuestra empresa Deportes Unión La Calera Sociedad Anónima Deportiva Profesional (SADP), Rol Nº 70.391.700-3. En efecto, la Sociedad Andes Inversiones Deportivas S.A., RUT Nº 76.379.545-4, don Christian Bragarnick, cedió, vendió y transfirió a los señores Sebastián Pini y Ricardo Luis Pini, ambos individualizados en el contrato, la totalidad de sus acciones sociales, quien las aceptó para sí”, consigna una comunicación formal a la Comisión para el Mercado Financiero, mediante un hecho esencial.

Hace un año

Hace un año, Braganik había sostenido que se había desprendido del club de la región de Valparaíso. “La Calera es una SAD (Sociedad Anónima Deportiva), no es un gerenciamiento. El gerenciamiento fue una figura antes de la aprobación de la SAD que hoy ya está en desuso. En Calera yo fui parte de la propiedad, yo he terminado esa situación hace muy poquito”, declaró en esa oportunidad a Clank!, el podcast del periodista argentino Juan Pablo Varsky , antes de que se concretara la adquisición de O’Higgins

“Estuve con amigos personales, como Ricardo Pini y otro socio más, pero bueno, por distintas cuestiones decidí salir”, amplió en esa oportunidad.

En la ocasión, también habló de la orgánica del club y elogió su funcionamiento. “La Calera es una SAD que no tiene otras disciplinas, se dedica al fútbol y lo hacen bien, son muy profesionales y generan ingresos”, expresó.