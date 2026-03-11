SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Presidente de Betis aclara el futuro de Manuel Pellegrini en la previa de los octavos de final de la Europa League

    La escuadra sevillana se mide este jueves a Panathinaikos en Grecia, después de tres partidos sin victorias en LaLiga.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Manuel Pellegrini tiene contrato con Betis hasta junio de 2027.

    Betis vuelve a la acción en torneos internacionales. El equipo sevillano ya está en Atenas para medirse al local Panathinaikos, en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League.

    Uno de los duelos más importantes de la temporada para la institución andaluza que, al margen de su real anhelo de clasificar a la Champions League, el club asoma como uno de los grandes favoritos para el título continental. Sobre todo, tras alcanzar la final de la Conference League en la temporada pasada.

    Sin embargo, al menos en lo inmediato, la escuadra de las Trece Barras no goza de un presente tan halagüeño. Después del triunfo ante Atlético en Madrid, el equipo ha sumado tres fechas sin triunfos, incluido el fatídico empate en el derbi con remontada de Sevilla y la reciente derrota ante Getafe.

    Tema que fue abordado por el presidente de la institución Ángel Haro en vísperas del viaje a la capital griega, instancia en la que el máximo dirigente comentó el disgusto de los fanáticos por este bache estacional.

    “Claro que entiendo la molestia de los fanáticos, yo mismo estoy enfadado. El día del derbi, un día con un estadio espectacular y todo favorable para hacer algo importante, dejamos ir un resultado en la primera parte que podría haber acabado en un resultado contundente y terminamos con un empate. Es normal que haya decepción, es razonable. Lo positivo es que ahora mismo los empates con el rival son un duelo en el club y ese es el camino”, explicó el mandamás de los béticos.

    El futuro del Ingeniero

    En medio de esta leve incertidumbre, algunas pocas voces han insinuado cuestionamientos al actuar del técnico Manuel Pellegrini. Insólito, por decir lo menos, después de que la dirigencia insistiera en la renovación del DT, el cual decidió que solo extendería hasta junio de 2027.

    En el mismo compromiso, el entrenador descartó alargar el vínculo más allá de la próxima temporada, con la mente puesta en una potencial opción de dirigir a la Roja cuando inicie las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

    Incluso, tal como adelantó El Deportivo, el Ingeniero acordó con el Betis la condición de que el club no hará efectiva la cláusula de rescisión de 2,7 millones de dólares en caso de que el interés llegue de la federación chilena. Pese a ello, Haro decidió bajar el perfil a una potencial salida.

    “Tenemos una relación muy fluida con Manuel (Pellegrini). Si alguna vez se diera la circunstancia de que él quisiera no estar, pues hablaríamos tranquilamente, como hemos hecho otras veces en otras circunstancias. Vamos a ver, hace muy poquito que hemos tenido la renovación y ahora mismo todo eso no está encima de la mesa”, advirtió el timonel verdiblanco.

    Más sobre:FútbolBetisManuel PellegriniÁngel HaroEuropa LeaguePanathinaikos

