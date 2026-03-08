La severa autocrítica de Manuel Pellegrini tras la derrota del Betis: “No creo que hayamos hecho los méritos para ganar”

El Betis sufrió un nuevo doloroso tropiezo. Con un equipo mixto, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini cayó por 2-0 en su visita al Getafe. En ese sentido, el Ingeniero cuestionó duramente la derrota de su escuadra.

En conferencia de prensa, el técnico chileno lamentó el resultado, pero no lo consideró como una chance desaprovechada tras la derrota del Celta de Vigo, su más cercano perseguidor. “No, ocasión perdida no porque hay un rival enfrente y hay que saber dónde estás. Creo que hoy el Getafe fue más que nosotros. En un primer tiempo donde tuvimos más el control del partido y ellos en dos fallos importantes se pusieron 2-0 en el marcador. En el segundo no tuvimos la creatividad para, contra un equipo que defiende muy bien, poder hacerle daño a excepción de los últimos minutos, comenzó señalando en conferencia de prensa.

“No era fácil venir a sacar los puntos acá. Hubiera sido bueno haberlos sumado porque venían los equipos de atrás perdiendo, pero hay que ganar el partido nuestro ante un rival que está pasando un buen momento”, añadió.

El lamento del Ingeniero

Pellegrini analizó un encuentro donde al Betis le costó profundizar: “Creo que el primer tiempo sí estuvimos cómodos. Sí es cierto que no generamos mucho, pero tuvimos el control del balón intentando llegar al área. El Getafe es un equipo que defiende muy bien, los dos goles son un en un saque lateral y otro en un balón largo sin ningún peligro que marcaron la tendencia del segundo tiempo porque ya el Getafe de por sí es un rival complicado en la parte defensiva porque defiende muy bien y, ganando 2-0, más todavía”, indicó.

También cuestionó los errores de su escuadra en los goles: “Creo que los dos goles son evitables. Uno en un saque lateral y otro en un balón largo sin peligro para nadie pero los hechos se producen y ellos los aprovecharon. Se ponen 2-0 arriba y no tenemos más que cuestionar porque en el segundo tiempo no tuvimos creatividad para haber tratado de descontar más temprano y tratar de dar vuelta al partido. Al final mejoramos un poco, tuvimos un par de oportunidades, pero no lo suficiente como para sumar puntos”, dijo.

“Intentamos tener variantes ofensivas para hacer más daño porque no lo estábamos haciendo. Desgraciadamente no se produjo pero hay que seguir luchando, mantenernos en la posición y vienen ahora tres partidos muy importantes por la clasificación a Europa y el Celta en casa, que es rival directo con nosotros por debajo en la clasificación. Fue un partido que nos hubiera gustado mucho ganar pero no creo que hayamos hecho los méritos para haberlo ganado y el Getafe es justo triunfador”, cerró.