Otra obra del Ingeniero: Inteligencia Artificial elige a Manuel Pellegrini como el mejor DT en la historia del Betis

La efervescencia por el Betis ha llevado, tanto a los hinchas como a los medios locales, a escarbar en las raíces del equipo para comparar periodos y exponer en qué parte de la historia está el actual proyecto que este jueves vive otro capítulo en la previa del duelo ante el Pathinaikos griego, en la ida de octavos de la Europa League.

La era de Manuel Pellegrini en el club sobresale como una de las más exitosas en la historia del sevillano que, por primera vez en su historia, avanzó a cuatro torneos europeos en cinco temporadas consecutivas.

Desde que el chileno asumió en la banca verdiblanca, en julio de 2020, el club más popular Andalucía ha mostrado solidez en la parte de arriba de la tabla de posiciones y ha puesto al chileno en un lugar importante en la historia.

El santiaguino es el quinto entrenador con más victorias en la historia de LaLiga tras completar 261. Desde que asumió, la escuadra suma 305 goles en el torneo local, después de 217 partidos. Récord que lo pone sobre Lorenzo Serra Ferrer (284 goles en 198 encuentros).

Antes de la llegada del sudamericano, era el DT balear quien acaparaba los mejores números béticos. En abril pasado, tras vencer a Girona, el santiaguino sumó 117 victorias en todas las competiciones, cifra que le permitió convertirse en el profesional más ganador.

En septiembre pasado, después del triunfo 2-0 sobre Osasuna, el chileno sumó 264 partidos en la banca, instancia que le permitió superar en una presencia al mismo Serra Ferrer. Actualmente, el nacional acumula 296 presencias en todas las competiciones, récord absoluto para una institución que en septiembre cumplirá 119 años.

Va por más

Estadísticas que ha permitido a Pellegrini romper la mayoría de las marcas establecidas en la larga bitácora del club de Heliópolis. Suficiente para que el nombre del exentrenador de Real Madrid se repita una y otra vez a la hora de destacar a los personajes más importantes.

En ese escenario, el medio Estadio Deportivo escarbó en la web para encontrar el verdadero lugar del Ingeniero. En ese aspecto, el diario recurrió a las tres herramientas de Inteligencia Artificial más usadas para encontrar al equipo ideal y al mejor entrenador.

De acuerdo con Grok, la IA desarrollada por xAI y propiedad de Elon Musk, la alineación más importante en la historia del Real Betis es la siguiente: Esnaola; Lecue, Biosca, Vidakovic, Gordillo; Luis del Sol, Cardeñosa, Joaquín; Alfonso, Rogelio Sosa y Ricardo Oliveira. Misma herramienta asegura que el mejor entrenador de la historia es Manuel Pellegrini.

Gemini, disciplina desarrollada por Google, coincide en muchos de los nombres: Esnaola; Bizcocho, Biosca, Juanito, Gordillo; Luis del Sol, Cardeñosa, Joaquín; Poli Rincón, Alfonso Pérez y Rubén Castro. Pese a ello, advierte que el mejor DT es Lorenzo Serra Ferrer.

ChatGPT también tiene su formación: Esnaola; Gordillo, Cardeñosa, Alexis Trujillo, Luis del Sol; Joaquín, Denílson, Rubén Castro; Finidi, Alfonso Pérez y Rogelio Sosa. Acá, otra vez es el nombre del DT chileno el que genera consenso.