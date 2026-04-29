SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Países del norte de Europa acuerdan crear una fuerza naval conjunta como “complemento” de la OTAN

    La Marina Real británica anunció este miércoles el convenio que fue firmado la semana pasada por todas las naciones de la Fuerza Expedicionaria Conjunta, para conformar una flota híbrida que pueda disuadir futuras amenazas por parte de Rusia.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Líderes de la JEF en una cumbre celebrada en Helsinki. Foto: Europa Press/Contacto/Marina Takimoto - Archivo.

    La Marina Real británica anunció este miércoles un acuerdo para crear una fuerza naval conjunta con nueve países europeos como “complemento” de la OTAN, para disuadir futuras amenazas por parte de Rusia desde la “frontera marítima abierta” al norte.

    “Pasamos de las palabras a la acción. Una Marina Híbrida. Aliados del Norte. Disuasión real en el Ártico y el Atlántico Norte en apoyo de la OTAN. La semana pasada, todas las naciones de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF) firmaron una declaración de intenciones comprometiéndose a elaborar propuestas detalladas”, indicó en sus redes sociales la Armada británica, adjuntando una imagen del documento firmado.

    El jefe de la Marina, el general Gwyn Jenkins, formalizó el anuncio en un discurso recogido por el diario británico The Guardian, donde dijo que los 10 miembros de la JEF -que, aparte de Reino Unido, conforman Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Suecia, Noruega y Países Bajos- habían firmado la semana pasada una declaración de intenciones.

    Jenkins precisó que se trata de una “fuerza marítima multinacional” que actuaría como “complemento de la OTAN”, sin incluir a Estados Unidos, con el objetivo de entrenar y prepararse conjuntamente ante posibles amenazas de Kremlin.

    En ese sentido, el Primer Lord del Mar advirtió que las incursiones rusas en aguas británicas han aumentado en “casi un tercio en los últimos dos años”.

    El jefe de la Marina Real, el general Gwyn Jenkins. Imagen @RoyalNavy en X.

    La nueva fuerza marítima, que estaría “comandada, si fuera necesario”, desde el cuartel general militar de Reino Unido en Northwood, estará además “diseñada para combatir de inmediato si fuera necesario, con capacidades reales, planes de guerra reales y una integración real”, apuntó.

    Por su parte, desde la Alianza Atlántica se limitaron a recordar que la colaboración entre sus Estados miembro en materia de seguridad es habitual.

    “Los aliados colaboran habitualmente mediante diversas iniciativas de seguridad en la zona euroatlántica, tanto en el marco operativo de la OTAN como a través de otros acuerdos de seguridad específicos”, afirmó en declaraciones a Europa Press el portavoz del Mando Marítimo Aliado de la OTAN, el comandante Arlo Abrahamson.

    Todas estas iniciativas complementan los esfuerzos de la Alianza y contribuyen a nuestra disuasión colectiva y a nuestra postura de defensa. Los aliados mantienen su firme apoyo a las fuerzas navales permanentes de la OTAN y al papel fundamental que estas fuerzas siguen desempeñando en apoyo de nuestra seguridad euroatlántica compartida”, agregó Abrahamson.

    Más sobre:EuropaOTANMarina RealFuerza navalRusiaJEFGwyn JenkinsMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La flotilla rumbo a Gaza denuncia la interceptación de sus barcos por lanchas identificadas como “Israel”

    Gigantes tecnológicas registran dispar reacción en Wall Street con sus reportes de resultados

    Enel Chile cifra en US$ 65 millones el pago que debe recibir por deuda con distribuidoras eléctricas

    Hombre se encuentra en riesgo vital tras ser baleado en La Pintana

    El Consejo Ético del Poder Judicial ya tiene a sus cuatro primeros integrantes

    Presidente de AFP Capital afirma que la reforma previsional “exige definiciones técnicas de alta calidad”

    Lo más leído

    1.
    Ucrania solicita formalmente a Israel la incautación de un buque ruso que transporta supuesto grano robado

    Ucrania solicita formalmente a Israel la incautación de un buque ruso que transporta supuesto grano robado

    2.
    Carlos III ironiza ante Trump sobre que en EE.UU. “hablarían francés” si no fuera por Reino Unido

    Carlos III ironiza ante Trump sobre que en EE.UU. “hablarían francés” si no fuera por Reino Unido

    3.
    “No cometí ningún delito”: jefe de gabinete argentino comparece ante el Congreso en medio de cruces de Milei con opositores y la prensa

    “No cometí ningún delito”: jefe de gabinete argentino comparece ante el Congreso en medio de cruces de Milei con opositores y la prensa

    4.
    Armada de la Guardia Revolucionaria iraní asegura tener “nuevas cartas ganadoras” si EE.UU. vuelve a atacar el país

    Armada de la Guardia Revolucionaria iraní asegura tener “nuevas cartas ganadoras” si EE.UU. vuelve a atacar el país

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Operación Renta 2026: ¿Cuándo vence el plazo para enviar la declaración?

    Operación Renta 2026: ¿Cuándo vence el plazo para enviar la declaración?

    Confirman evento de la WWE con Stephanie Vaquer en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Confirman evento de la WWE con Stephanie Vaquer en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Hombre se encuentra en riesgo vital tras ser baleado en La Pintana
    Chile

    Hombre se encuentra en riesgo vital tras ser baleado en La Pintana

    El Consejo Ético del Poder Judicial ya tiene a sus cuatro primeros integrantes

    Bus chileno sufre accidente en Bolivia: hay nueve personas fallecidas y 22 heridos

    Gigantes tecnológicas registran dispar reacción en Wall Street con sus reportes de resultados
    Negocios

    Gigantes tecnológicas registran dispar reacción en Wall Street con sus reportes de resultados

    Enel Chile cifra en US$ 65 millones el pago que debe recibir por deuda con distribuidoras eléctricas

    Presidente de AFP Capital afirma que la reforma previsional “exige definiciones técnicas de alta calidad”

    Pymes en cifras: cuántas hay en Chile, cuánta venta generan y en qué regiones les va mejor
    Tendencias

    Pymes en cifras: cuántas hay en Chile, cuánta venta generan y en qué regiones les va mejor

    Cuál fue el mensaje que dejó el rey Carlos III a Donald Trump y su administración en Estados Unidos

    Quién es “El Jardinero”, el presunto sucesor de “El Mencho” y “segundo al mando” del Cartel Jalisco Nueva Generación

    En vivo: Universidad Católica visita a Barcelona en un duelo clave por la Copa Libertadores
    El Deportivo

    En vivo: Universidad Católica visita a Barcelona en un duelo clave por la Copa Libertadores

    Todo se definirá en Londres: Arsenal sale vivo de su visita a Atlético de Madrid por semifinales de la Champions

    “Es respetar el reglamento”: partido entre la U y O’Higgins se posterga por la participación celeste en Copa Sudamericana

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite
    Tecnología

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    El mejor baterista de todos los tiempos según Taylor Hawkins
    Cultura y entretención

    El mejor baterista de todos los tiempos según Taylor Hawkins

    Elisabeth Moss y su nueva serie: “Me atrajo la exploración de la amistad femenina como algo que no busca la perfección”

    ReLib celebra su tercera edición en Puerto Varas con programación gratuita y para todas las edades

    La flotilla rumbo a Gaza denuncia la interceptación de sus barcos por lanchas identificadas como “Israel”
    Mundo

    La flotilla rumbo a Gaza denuncia la interceptación de sus barcos por lanchas identificadas como “Israel”

    Países del norte de Europa acuerdan crear una fuerza naval conjunta como “complemento” de la OTAN

    Putin expresa a Trump su disposición a declarar una tregua en Ucrania por el Día de la Victoria

    Papas rellenas de ricota y espinaca
    Paula

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura