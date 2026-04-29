Países del norte de Europa acuerdan crear una fuerza naval conjunta como “complemento” de la OTAN

Líderes de la JEF en una cumbre celebrada en Helsinki. Foto: Europa Press/Contacto/Marina Takimoto - Archivo.

La Marina Real británica anunció este miércoles un acuerdo para crear una fuerza naval conjunta con nueve países europeos como “complemento” de la OTAN, para disuadir futuras amenazas por parte de Rusia desde la “frontera marítima abierta” al norte.

“Pasamos de las palabras a la acción. Una Marina Híbrida. Aliados del Norte. Disuasión real en el Ártico y el Atlántico Norte en apoyo de la OTAN. La semana pasada, todas las naciones de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF) firmaron una declaración de intenciones comprometiéndose a elaborar propuestas detalladas ”, indicó en sus redes sociales la Armada británica, adjuntando una imagen del documento firmado.

We are putting words into action.



A Hybrid Navy. Northern allies. Real deterrence in the High North and North Atlantic in support of @NATO.



Last week all @JEFnations signed a statement of intent committing each nation to working up detailed proposals. pic.twitter.com/BRBlmxKtNQ — Royal Navy (@RoyalNavy) April 29, 2026

El jefe de la Marina, el general Gwyn Jenkins, formalizó el anuncio en un discurso recogido por el diario británico The Guardian, donde dijo que los 10 miembros de la JEF -que, aparte de Reino Unido, conforman Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Suecia, Noruega y Países Bajos- habían firmado la semana pasada una declaración de intenciones.

Jenkins precisó que se trata de una “fuerza marítima multinacional” que actuaría como “complemento de la OTAN”, sin incluir a Estados Unidos, con el objetivo de entrenar y prepararse conjuntamente ante posibles amenazas de Kremlin.

En ese sentido, el Primer Lord del Mar advirtió que las incursiones rusas en aguas británicas han aumentado en “casi un tercio en los últimos dos años” .

El jefe de la Marina Real, el general Gwyn Jenkins. Imagen @RoyalNavy en X.

La nueva fuerza marítima, que estaría “comandada, si fuera necesario”, desde el cuartel general militar de Reino Unido en Northwood, estará además “diseñada para combatir de inmediato si fuera necesario, con capacidades reales, planes de guerra reales y una integración real”, apuntó.

Por su parte, desde la Alianza Atlántica se limitaron a recordar que la colaboración entre sus Estados miembro en materia de seguridad es habitual.

“Los aliados colaboran habitualmente mediante diversas iniciativas de seguridad en la zona euroatlántica, tanto en el marco operativo de la OTAN como a través de otros acuerdos de seguridad específicos”, afirmó en declaraciones a Europa Press el portavoz del Mando Marítimo Aliado de la OTAN, el comandante Arlo Abrahamson.