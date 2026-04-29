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    Gigantes tecnológicas registran dispar reacción en Wall Street con sus reportes de resultados

    Meta, Alphabet, Microsoft y Amazon, dieron a conocer sus informes trimestrales y proyecciones.

    Por 
    Patricia San Juan
    Gigantes tecnológicas registran dispar reacción en el mercado con sus reportes de resultados.

    Cuatro de las siete mayores empresas de tecnología a nivel mundial: Meta, Alphabet, Microsoft y Amazon, dieron a conocer los reportes de resultados del primer trimestre y sus proyecciones, generando un dispar impacto en el precio de sus acciones.

    “Los resultados de las grandes tecnológicas dejaron una lectura positiva en términos fundamentales, pero con una reacción de mercado más selectiva”, dijo Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB.

    Añadió que “en conjunto, los resultados confirman que la IA sigue siendo el principal motor estructural del sector, pero también que el mercado está empezando a exigir no solo crecimiento, sino una conversión más visible de esa inversión en flujo de caja y rentabilidad futura”.

    Detalle por empresa

    En el caso de Meta, la compañía fundada por Mark Zuckerberg y que es la matriz de Instagram, Whatsapp y Facebook, informó que tuvo ganancias por US$26.800 millones, superando las expectativas de los analistas que pronosticaban utilidades por US$17.200 millones. Sin embargo, esas proyecciones no consideraban un beneficio tributario de US$8.000 millones.

    La compañía decepcionó a Wall Street al elevar sus estimaciones de gastos de capital para este año a entre US$125.000 millones y US$145.000 millones, superior en 7,4% a la anunciada previamente y que también estuvo sobre las estimaciones del mercado. De este modo las acciones caían 5,92% en las operaciones posteriores al cierre en la Bolsa de Nueva York.

    En tanto la gigante del comercio electrónico, Amazon, fundada por Jeff Bezos, también reportó resultados mayores a los estimados, con un beneficio por accion de US$2,78 y ventas de US$181.520 millones. Pero sus acciones reaccionaron con pérdidas luego que proyectara ganancias operativas menores a las previstas por el mercado. Los papeles descendían 5% en las operaciones posteriores al cierre en Wall Street.

    Microsoft también superó las expectativas, con un beneficio por acción de US$4,27 e ingresos de US$82.890 millones, pero las acciones tuvieron una leve respuesta y subían 0,34% en las operaciones posteriores al cierre del mercado. Según Mieres ello se debía a que los inversionistas parecen estar más enfocados en la sostenibilidad del gasto en infraestructura de IA y en la exigencia de mantener tasas de crecimiento elevadas.

    Por su parte Alphabet, la matriz de Google, reportó resultados mejores a los esperados luego que su unidad de computación en la nube anotara ventas por US$20.000 millones, cifra mayor a los US$18.400 millones previstos por los analistas. Así sus acciones avanzaban 6,4% en las operaciones posteriores el cierre de Wall Street.

    Más sobre:MetaAmazonAlphabetMicrosoftResultados de empresasTecnológicas

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