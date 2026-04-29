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    Será después de enfrentar a Portugal: la Roja confirma un segundo amistoso en Europa para la próxima fecha FIFA

    El equipo dirigido por Nicolás Córdova se verá las caras ante la República Democrática del Congo, en España.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Sipa/Photosport SIPA/PHOTOSPORT

    La Roja se medirá en la fecha FIFA de junio a la selección de Portugal, en el Estadio Nacional de ese país en Oeiras, cerca de Lisboa. El combinado nacional será uno de los últimos rivales que Cristiano Ronaldo y compañía tendrán para preparar su participación en el Mundial de Norteamérica 2026, el que comenzará unos días después del duelo. Sin embargo, aún restaba por conocer el segundo elenco que se enfrentaría a la escuadra dirigida por Nicolás Córdova por esos días.

    Este miércoles, desde la ANFP confirmaron que el oponente para esa fecha será la República Democrática del Congo, escuadra que, al igual que los lusos, también jugará en la cita planetaria de México, Estados Unidos y Canadá. De hecho, el país africano compartirá el Grupo K del torneo precisamente con Portugal, en una zona en la que también estarán Colombia y Uzbekistán.

    Aprovechando que la Roja se encontrará por esos días de junio en Europa, el amistoso se disputará en el viejo continente, específicamente en España, en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea, en Cádiz, en un recinto con capacidad para casi 11 mil espectadores.

    Las fechas

    De esta manera, el calendario de la Roja quedó completo para junio, considerando que no asistirá al Mundial.

    El sábado 6 de ese mes, a las 13.45 horas de nuestro país, se enfrentará a la poderosa Portugal. En tanto, el martes 9 de junio, en un horario por confirmar, se verá las caras ante la mencionada selección del Congo.

    Más sobre:FútbolLa RojaSelección chilenaCongoRepública Democrática del Congo

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