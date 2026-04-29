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    Hombre se encuentra en riesgo vital tras ser baleado en La Pintana

    El sujeto caminaba por la vía pública junto a su pareja e hija menor de edad cuando fue atacado desde un vehículo en movimiento. ECOH y PDI investigan el hecho.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La tarde de este miércoles se registró un homicidio frustrado en la comuna de La Pintana, en la zona sur de la Región Metropolitana, donde un hombre quedó en riesgo vital tras ser atacado a disparos.

    El hecho ocurrió en la intersección de El Ombú y El Laurel, en la población El Castillo, donde, de acuerdo con información preliminar, una pareja caminaba por una feria local junto a su hija menor de edad cuando un vehículo en movimiento comenzó a seguirles el paso.

    Según los primeros antecedentes, el automóvil se acercó a las víctimas y desde su interior se efectuaron al menos cuatro disparos contra el hombre.

    De acuerdo con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, la víctima corresponde a un adulto de nacionalidad chilena, quien fue atacado con un arma de fuego en la vía pública.

    Tras la agresión, debió ser trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde permanece en estado grave.

    Según antecedentes conocidos por este medio, el hombre ya había sido víctima anteriormente de un homicidio frustrado.

    A raíz del ataque, una segunda persona también resultó herida por impacto balístico.

    El hecho motivó el traslado del ECOH hasta el lugar para coordinar las primeras diligencias investigativas, en conjunto con la Brigada de Homicidios Sur de la PDI.

    Entre las primeras diligencias se encuentran el empadronamiento de testigos y el levantamiento de cámaras de seguridad del sector.

    Más sobre:PolicialPDILa PintanaHomicidio frustrado

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