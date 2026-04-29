Presidente de AFP Capital afirma que la reforma previsional “exige definiciones técnicas de alta calidad”

AFP Capital, perteneciente al grupo Sura, realizó su junta ordinaria de accionistas correspondiente al ejercicio 2025. En la instancia el presidente de la administradora, Juan Carlos Chomali, destacó que “junto con nuestro buen desempeño financiero, seguimos teniendo la convicción de que el ahorro previsional debe ser administrado con responsabilidad, excelencia y foco en contribuir a mejores pensiones para las personas”.

En este sentido sostuvo que “la reforma previsional abre una nueva etapa para el sistema y hemos planteado que su implementación exige definiciones técnicas de alta calidad y una ejecución responsable de todos los actores, de manera de resguardar el correcto funcionamiento del sistema y proteger, en todo momento, los ahorros previsionales de las personas”.

En la junta los accionistas aprobaron la conformación el directorio que quedó compuesto, además de Chomalí, por Germán Concha, María de los Ángeles Pérez, María Magdalena Aninat y Rodrigo Moreno.

También fueron elegidos como directores suplementes Ignacio Rodríguez y Karol Fernández. La nueva integrante del directorio, Karol Fernández, es doctora en Economía de la Universidad de Oxford, máster en Economía de la Universidad de Essex, y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.