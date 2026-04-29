El fin de una era: así fue la última producción de Electrolux antes de cerrar su fábrica en Maipú

Hoy se concretó el cierre de la última jornada de producción de Electrolux Group. A partir de esta fecha, la firma se abastecerá únicamente de productos importados.

La fábrica de electrodomésticos, ubicada en la comuna de Maipú, posee una dotación de 400 trabajadores. Al cierre de esta, solo el 30% de los productos comercializados por la firma eran de fabricación nacional. El 70% restante correspondía a productos importados.

En su última jornada laboral para la empresa, los trabajadores se reunieron y al canto de “chi-chi-chi, le-le-le, viva Chile”, despidieron las operaciones de la histórica fábrica conocida en Chile por Femsa, Somela y Mademsa.

Electrolux en Chile

En 2011, la firma sueca compró casi el total de las acciones de la Compañía Tecno Industrial S.A. (CTI), haciéndose con el control de esta.

Anteriormente, CTI se encontraba bajo el control de Sigdo Koppers.

A finales de marzo de este año, la multinacional anunció para el día de hoy el cierre definitivo de sus operaciones en Chile. Esto, "tras una revisión de la competitividad de costos de la fábrica de Santiago", según explicó en un comunicado.

Aunque los 400 colaboradores perderán sus puestos de trabajo, la empresa sueca “ha dispuesto para ellos un plan especial de apoyo que contempla condiciones mejoradas de salida, junto con programas de acompañamiento para la transición laboral, el emprendimiento y apoyo psicológico”.

Además, ha declarado que mantendrá su presencia comercial en el país, “asegurando la disponibilidad de productos y el cumplimiento de sus compromisos con clientes, proveedores y socios estratégicos”.