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    Política

    “Discusión egoísta” y “pelea chica”: el descargo de la ministra de Salud en medio de crispado ambiente por megarreforma

    May Chomali, que acompañó al Presidente Kast en su visita a Temuco, acusó además que la última semana ha estado marcada por "esta cosa tan hedonista, tan autorreferente, discusiones que no llevan a nada”.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    Rocío Latorre
    Presidente José Antonio Kast y la ministra de Salud, May Chomali.

    Un inesperado descargo protagonizó este miércoles la ministra de Salud, May Chomali, en su participación en la inauguración del Centro Oncológico Ambulatorio Infantil TROI Araucanía, en Temuco.

    La secretaria de Estado fue parte de la comitiva que acompañó al Presidente José Antonio Kast en su despliegue regional de este miércoles, que además de La Araucanía contempla una visita a la Región de Aysén, para un encuentro ciudadano en el marco de la iniciativa “Presidente Presente”, en Coyhaique.

    A la llegada al recinto hospitalario, el Jefe de Estado fue recibido entre gritos de funcionarios de la salud, que se manifestaron por los lineamientos enviados por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para la elaboración del Presupuesto 2027, con recomendaciones para descontinuar programas de distintas carteras y ajustar presupuestos.

    Kast dialogó con los manifestantes, megáfono en mano, y se comprometió a que no habrá "ningún recorte que pueda afectar la salud, la vida de un niño”, con lo que logró contener las expresiones de molestia.

    Minutos más tarde, previo a su discurso en la inauguración, el Presidente invitó a Chomali al escenario para dirigir unas palabras, que la ministra aprovechó para hacer un descargo en medio del ambiente político crispado por la megarreforma del gobierno.

    “La verdad que es bien emocionante estar acá, porque hemos estado en los últimos días en la discusión egoísta, en la pelea chica, en esta cosa tan hedonista, tan autorreferente, discusiones que no llevan a nada”, enfatizó.

    La secretaria de Estado destacó que “en lo que he visto acá, en estas horas que he estado acá, es solo generosidad. Generosidad de los que ponen el financiamiento, generosidad de los niños que se juntaron a ensayar una canción que no conocían, en vez de estar jugando con sus hermanos, sus hermanas, del director de la orquesta de Pucón, del director del grupo de cantores de La Araucanía. Generosidad de los parlamentarios”.

    Y luego continuó: “Generosidad del servicio de salud, de los profesionales de la salud que están acá. Y les puedo decir que efectivamente ustedes me han dado un shot de esperanza de que no todo es lo que vivimos todos los días, de que acá está plasmado una dosis de generosidad que cuesta verla y yo les agradezco mucho por eso”.

    Más sobre:May ChomaliSaludJosé Antonio KastAjuste de presupuestoMinisterio de HaciendaTemuco

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