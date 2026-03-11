SUSCRÍBETE
    La reflexión final de Paqui Meneghini en su adiós a la U: “Asumo mi responsabilidad y por eso también salgo”

    El exentrenador de los azules abordó su despido de la tienda estudiantil y coincidió en que "ayuda a descomprimir el ambiente".

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Paqui Meneghini se despidió de la U después de tres meses. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Muy golpeado anímicamente terminó Francisco Meneghini después de su despido de Universidad de Chile. El DT argentino dirigió en siete partidos, con un triunfo (ante Colo Colo en el Monumental), cuatro empates y dos derrotas, por lo que su continuidad se hizo insostenible.

    “Ayer hablé con el gerente deportivo, compartimos sensaciones y la verdad que los dos teníamos una visión bastante parecida de que más allá de cómo se estaba trabajando, le podía venir bien al equipo descomprimir con mi salida y que el equipo tenga la posibilidad de corregir el rumbo y alcanzar el objetivo que claramente está a la mano”, comenzó explicándole a los medios que lo esperaron a la salida del CDA.

    El transandino no ocultó su decepción. “Muy triste, obviamente. Para mí era un sueño dirigir a este equipo, lo estaba cumpliendo, estaba muy contento, me sentía muy bien. Pero por otro lado, también, se los dije recién a los jugadores, yo siempre les exijo a ellos pensar en el equipo primero. Y, bueno, en este caso me tocó a mí como entrenador pensar en el equipo primero”, reflexionó.

    Descomprimir al equipo

    Paqui Meneghini se sinceró y afirmó que su adiós era lo mejor para la institución. “Más allá de que creo que se podía revertir la situación, era exponer al equipo a una situación de mucha tensión, de mucha presión. Entonces, creo que con mi salida se puede descomprimir el ambiente, el equipo se puede liberar y seguir mejorando”, indicó.

    Dentro de su análisis, el exayudante de Sebastián Beccacece hizo un análisis de su breve periodo. “Fue muy corto, todo muy intenso, muy accidentado desde el comienzo. Desde el primer partido ya con Racing que no se pudo jugar. Más allá de la explicación que podemos tener en cada uno de los partidos, la realidad es que ya habíamos entrado en una situación compleja, sobre todo de la presión que se vivía en cada partido para el equipo. No estaba bueno que el equipo se expusiera a eso y creo que es lo mejor para todos”, indicó.

    Finalmente, cerró con palabras de buena crianza al club que lo recibió en estos tres meses: “Agradecer a los dirigentes, al staff. La U cuenta con un staff de primer nivel y nos trataron muy bien, y a los jugadores especialmente que se entregaron. No tengo nada que reprochar a nadie. Asumo mi responsabilidad y por eso también salgo, pero confiando en el equipo va a poder conseguir el objetivo, porque hay un buen plantel, se trabaja muy bien y deseamos que así sea”.

