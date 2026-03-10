SUSCRÍBETE
    Los números condenaron a Paqui: las cifras y récords negativos que sellaron la salida de Francisco Meneghini de la U

    El argentino deja la banca azul con poco más de un mes de competencia, un rendimiento del 33%, el peor arranque del club en dos décadas y sin triunfos como local.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Los números condenaron a Paqui: las cifras y récords negativos que sellaron la salida de Francisco Meneghini de la U. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile decidió poner fin al ciclo de Francisco Meneghini. La determinación se tomó en La Cisterna luego de un inicio de temporada marcado por resultados adversos y un rendimiento que dejó al club estudiantil laico en la parte baja de la tabla.

    El entrenador argentino alcanzó a dirigir seis partidos oficiales en la Liga de Primera. Su balance fue de una victoria, cuatro empates y una derrota. A ello se suma la caída ante Palestino por la Copa Sudamericana, lo que significó la eliminación del combinado azul en el certamen subcontinental. Entre ambas competiciones, el entrenador tuvo un rendimiento del 33%. En el Campeonato Nacional suman siete puntos en seis partidos y están en el duodécimo lugar.

    Récords negativos

    Tras las primeras cuatro fechas del torneo, la U registraba su peor arranque en 20 años. El equipo apenas había sumado tres puntos en ese tramo inicial, producto de tres empates y una derrota. Desde el Torneo Clausura 2006 que no tenían un comienzo tan malo.

    Aunque el triunfo en el Monumental permitió mejorar momentáneamente el balance estadístico, el rendimiento general del equipo se mantuvo bajo.

    Por otro lado, el equipo tampoco logró hacerse fuerte como local. Durante las primeras fechas del campeonato, la U no consiguió triunfos en el Estadio Nacional, situación que se reflejó en los empates obtenidos frente a sus rivales en condición de local. El último partido de Meneghini en la banca azul fue el empate 1-1 ante Universidad de Concepción. Tras ese encuentro, el técnico se retiró entre reproches de parte del público presente en el estadio, en un ambiente que reflejaba el desgaste del proceso.

    El proceso de Meneghini no alcanzó a durar un semestre. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    En términos ofensivos, el ciclo de Paqui dejó a la U con un registro de seis goles convertidos y siete recibidos. La irregularidad en los resultados y la falta de continuidad en el juego del equipo marcaron el breve paso del entrenador por el club. La evaluación de la dirigencia apuntó a la necesidad de revertir el inicio de temporada y evitar que el equipo continuara perdiendo terreno en la tabla. Con ese escenario, el directorio optó por cerrar anticipadamente el proceso.

    De esta forma, Meneghini deja el cargo luego de poco más de un mes de competencia oficial. Su paso por la banca azul se convirtió en uno de los ciclos más breves de entrenadores en los últimos años del club. Contrasta con los dos años de Gustavo Álvarez.

    A fines de diciembre, Meneghini había firmado un contrato por dos temporadas con la U, con un salario mensual cercano a los 53 millones de pesos para él y su cuerpo técnico. Sin embargo, el acuerdo contemplaba una cláusula de salida anticipada durante los primeros seis meses de vínculo. Ahora, al ejectuar el acápite dentro de ese plazo, Azul Azul debe pagar una indemnización equivalente a tres meses de salario, es decir, casi $159 millones. En caso contrario, la institución hubiese tenido que cancelar la totalidad del contrato que se extendía hasta diciembre de 2027.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UUniversidad de ChileFrancisco MeneghiniPaqui Meneghini

