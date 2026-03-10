El millonario cheque que recibirá Huachipato por la activación de la cláusula de compra de Felipe Loyola

Una noticia positiva llegó para Huachipato desde Europa luego que Felipe Loyola sumara minutos en la caida del Pisa frente a Juventus, por la Serie A. El volante chileno alcanzó su quinto partido oficial con su escuadra, cifra que estaba estipulada en el acuerdo de préstamo firmado con Independiente cuando llegó a Italia en enero de 2026.

Ese número de encuentros activó automáticamente la cláusula de compra obligatoria incluida en el contrato, transformando la cesión temporal en una transferencia definitiva. De esta forma, el club toscano deberá desembolsar cerca de 6,35 millones de la moneda norteamericana por el 70% del pase del jugador.

El beneficio para Huachipato

La operación no solo involucra a Pisa e Independiente. Parte importante del dinero también llegará a Huachipato, club donde Loyola se formó antes de dar el salto al fútbol argentino.

Cabe recordar que en julio de 2024, el cuadro de Talcahuano vendió el 50% del pase del mediocampista a Independiente. Gracias a ese acuerdo, el elenco acerero recibirá aproximadamente 2,75 millones de euros (3,18 millones de dólares aproximadamente) por la transferencia que ahora se concretó en Europa.

Uno de los fichajes más caros del Pisa

La operación total (considerando el préstamo inicial y los bonos incluidos en el acuerdo), posiciona a Loyola como uno de los fichajes más caros en la historia del Pisa.

De hecho, el chileno se convierte en la segunda compra más alta del club italiano, solo superado por el delantero nigeriano Rafiu Durosinmi, adquirido por cerca de nueve millones de euros (unos US$ 10 millones) proveniente del Viktoria Plzen de República Checa.

Felipe Loyola

El plan de pago de la transferencia

Tras activarse la cláusula en la Serie A, el Pisa deberá pagar el 70% en tres cuotas establecidas.

El calendario contempla un primer pago de dos millones de dólares en junio de 2026, una segunda cuota por el mismo monto en enero de 2027 y un último pago de 1,5 millones de dólares aproximadamente en junio de ese mismo año.

Además, el contrato establece que el club italiano mantiene la prioridad para comprar el 30% restante del pase, cotizada en 4.250.000 euros (casi US$ 5 millones), lo que podría elevar la inversión total a cifras históricas para la institución.

El complejo presente deportivo del Pisa

Más allá de la operación financiera, el momento deportivo del Pisa no es el mejor. El equipo italiano se encuentra a diez puntos de salir de la zona de descenso, una situación que complica sus aspiraciones en la temporada.