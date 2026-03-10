SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El millonario cheque que recibirá Huachipato por la activación de la cláusula de compra de Felipe Loyola

    El mediocampista chileno cumplió los partidos estipulados en su préstamo y obligó al club italiano a comprar el 70% de su pase por aproximadamente 6,35 millones de dolares, operación que también beneficia al cuadro acerero.

    Por 
    Madelynne Alegría
    Felipe Loyola debutó en la liga italiana con el Pisa.

    Una noticia positiva llegó para Huachipato desde Europa luego que Felipe Loyola sumara minutos en la caida del Pisa frente a Juventus, por la Serie A. El volante chileno alcanzó su quinto partido oficial con su escuadra, cifra que estaba estipulada en el acuerdo de préstamo firmado con Independiente cuando llegó a Italia en enero de 2026.

    Ese número de encuentros activó automáticamente la cláusula de compra obligatoria incluida en el contrato, transformando la cesión temporal en una transferencia definitiva. De esta forma, el club toscano deberá desembolsar cerca de 6,35 millones de la moneda norteamericana por el 70% del pase del jugador.

    El beneficio para Huachipato

    La operación no solo involucra a Pisa e Independiente. Parte importante del dinero también llegará a Huachipato, club donde Loyola se formó antes de dar el salto al fútbol argentino.

    Cabe recordar que en julio de 2024, el cuadro de Talcahuano vendió el 50% del pase del mediocampista a Independiente. Gracias a ese acuerdo, el elenco acerero recibirá aproximadamente 2,75 millones de euros (3,18 millones de dólares aproximadamente) por la transferencia que ahora se concretó en Europa.

    Uno de los fichajes más caros del Pisa

    La operación total (considerando el préstamo inicial y los bonos incluidos en el acuerdo), posiciona a Loyola como uno de los fichajes más caros en la historia del Pisa.

    De hecho, el chileno se convierte en la segunda compra más alta del club italiano, solo superado por el delantero nigeriano Rafiu Durosinmi, adquirido por cerca de nueve millones de euros (unos US$ 10 millones) proveniente del Viktoria Plzen de República Checa.

    Felipe Loyola

    El plan de pago de la transferencia

    Tras activarse la cláusula en la Serie A, el Pisa deberá pagar el 70% en tres cuotas establecidas.

    El calendario contempla un primer pago de dos millones de dólares en junio de 2026, una segunda cuota por el mismo monto en enero de 2027 y un último pago de 1,5 millones de dólares aproximadamente en junio de ese mismo año.

    Además, el contrato establece que el club italiano mantiene la prioridad para comprar el 30% restante del pase, cotizada en 4.250.000 euros (casi US$ 5 millones), lo que podría elevar la inversión total a cifras históricas para la institución.

    El complejo presente deportivo del Pisa

    Más allá de la operación financiera, el momento deportivo del Pisa no es el mejor. El equipo italiano se encuentra a diez puntos de salir de la zona de descenso, una situación que complica sus aspiraciones en la temporada.

    Más sobre:Felipe LoyolaPisaJuventusCláusulaFútbolFútbol InternacionalChileItaliaHuachipato

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”

    Trump reitera sus amenazas a Cuba: “Podría ser una toma de control amistosa, podría no serlo”

    Homicidio en Quilicura: hombre muere tras recibir múltiples disparos

    La historia del niño de 9 años que es diseñador y se robó la atención en el evento de moda más importante del mundo

    El número de hijos que tienes puede afectar tu esperanza de vida, según un reciente estudio

    “HBO debería seguir siendo HBO”: cómo será la fusión con Paramount en un solo servicio de streaming

    Lo más leído

    1.
    “Estamos muy molestos”: los clubes se reúnen con Pablo Milad y la ANFP para pedir explicaciones por la ley SADP

    “Estamos muy molestos”: los clubes se reúnen con Pablo Milad y la ANFP para pedir explicaciones por la ley SADP

    2.
    Celebra Huachipato: Felipe Loyola cumple en Italia y el Pisa deberá pagar una millonaria obligación de compra

    Celebra Huachipato: Felipe Loyola cumple en Italia y el Pisa deberá pagar una millonaria obligación de compra

    3.
    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 6

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 6

    4.
    Francisco Meneghini pende de un hilo: la U suma un pálido empate ante Universidad de Concepción y solo acumula dudas

    Francisco Meneghini pende de un hilo: la U suma un pálido empate ante Universidad de Concepción y solo acumula dudas

    5.
    Cánticos contra Paqui y los jugadores: los hinchas de la U pierden la paciencia tras el empate contra Universidad de Concepción

    Cánticos contra Paqui y los jugadores: los hinchas de la U pierden la paciencia tras el empate contra Universidad de Concepción

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Homicidio en Quilicura: hombre muere tras recibir múltiples disparos
    Chile

    Homicidio en Quilicura: hombre muere tras recibir múltiples disparos

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Boric hace mea culpa por caso Monsalve: “No hice todo lo que tenía que hacer en los tiempos en que tenía que hacerlo”

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación
    Negocios

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

    Chile sube un puesto en ranking global de libertad económica y llega a su mejor posición desde 2020

    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    La historia del niño de 9 años que es diseñador y se robó la atención en el evento de moda más importante del mundo
    Tendencias

    La historia del niño de 9 años que es diseñador y se robó la atención en el evento de moda más importante del mundo

    El número de hijos que tienes puede afectar tu esperanza de vida, según un reciente estudio

    “HBO debería seguir siendo HBO”: cómo será la fusión con Paramount en un solo servicio de streaming

    El millonario cheque que recibirá Huachipato por la activación de la cláusula de compra de Felipe Loyola
    El Deportivo

    El millonario cheque que recibirá Huachipato por la activación de la cláusula de compra de Felipe Loyola

    La UC toma medidas para enfrentar los arranques de furia que tienen en la mira a Clemente Montes

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 6

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes
    Tecnología

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    “Lo siento, mi voz se está apagando”: el conmovedor camino de Lewis Capaldi a su debut en Lollapalooza Chile 2026
    Cultura y entretención

    “Lo siento, mi voz se está apagando”: el conmovedor camino de Lewis Capaldi a su debut en Lollapalooza Chile 2026

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”
    Mundo

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”

    Trump reitera sus amenazas a Cuba: “Podría ser una toma de control amistosa, podría no serlo”

    La Guardia Revolucionaria responde a Trump que será Irán “el que determine cuándo termina la guerra”

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma
    Paula

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA