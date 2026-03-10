Cánticos contra Paqui y los jugadores: los hinchas de la U pierden la paciencia tras el empate contra Universidad de Concepción.

El empate 1-1 entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción no solo dejó dudas en el Estadio Nacional. También provocó la reacción de los hinchas azules, que al finalizar el encuentro comenzaron a entonar un cántico dirigido al técnico Francisco Meneghini.

Una vez terminado el partido, y mientras los jugadores se retiraban del campo, desde distintos sectores del recinto de Ñuñoa se escuchó con fuerza el grito de “Paqui ya se va”. El cántico se repitió durante varios minutos y estuvo acompañado por silbidos, reflejando el malestar de parte de los 20.033 espectadores que asistieron al reducto capitalino.

Luego vino un cántico dirigido a los futbolistas. “Jugadores, jugadores, yo les pido por favor, que mojen la camiseta, aunque no salgan campeón”, se oía en el recinto.

La reacción se produjo tras un nuevo resultado que mantiene a la U sin lograr consolidar su funcionamiento en el torneo. El empate deja a Universidad de Chile en el duodécimo lugar de la tabla con siete puntos, mientras que Universidad de Concepción se ubica undécima con ocho unidades.