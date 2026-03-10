SUSCRÍBETE
    Francisco Meneghini pende de un hilo: la U suma un pálido empate ante Universidad de Concepción y solo acumula dudas

    El equipo estudiantil laico tuvo el balón y generó algunas aproximaciones, pero careció de claridad para imponerse en el Estadio Nacional. Eduardo Vargas marcó el empate tras el gol inicial de Daniel Barrea, en un resultado que aumenta la presión sobre el técnico azul. Marcelo Díaz dejó a su equipo con diez jugadores al ser expulsado en el tiempo añadido.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Francisco Meneghini pende de un hilo: la U suma un pálido empate ante Universidad de Concepción y solo acumula dudas. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La U vuelve a dejar dudas. En el Estadio Nacional, ante la silbatina de buena parte de los 20.033 espectadores, el equipo de Francisco Meneghini igualó 1-1 frente a Universidad de Concepción. El equipo laico tuvo mayor posesión, pero careció de profundidad y claridad para transformar ese dominio en una victoria. La tónica de la temporada. El empate mantiene las interrogantes sobre el funcionamiento del equipo y acrecienta las dudas sobre su técnico, que poco crédito tiene en La Cisterna. Marcelo Díaz fue expulsado en el tiempo adicional y el cuadro laico terminó con diez jugadores.

    Universidad de Chile manejó el balón durante gran parte del encuentro. Terminó con un 68% de posesión. Sin embargo, ese control fue mayormente estéril. El equipo generó veinte remates, siete de ellos al arco, pero pocas situaciones realmente claras. Del otro lado, la visita apostó por un plan más directo y fue capaz de golpear primero.

    El arranque del partido mostró a los azules intentando instalarse en campo rival. A los 11 minutos, Eduardo Vargas tuvo la primera opción clara con un cabezazo tras centro de Maximiliano Guerrero, pero el portero Santiago Silva manoteó hacia el costado. La U insistía por las bandas y con centros al área.

    El desarrollo cambió a los 27 minutos, cuando Charles Aránguiz debió abandonar la cancha por lesión. El mediocampista fue reemplazado por Agustín Arce, lo que modificó el equilibrio en la zona media y redujo la capacidad de control que estaba mostrando la U en ese sector. Javier Altamirano no logró tener el protagonismo que daba el Príncipe.

    El Campanil empezó a crecer en el partido con transiciones rápidas. El golpe llegó en el minuto 38. Tras una jugada que nació por la banda y terminó en un centro al área, Daniel Barrea apareció en el corazón de la defensa para conectar de cabeza y marcar el 1-0 para la visita. Jeison Fuentealba había avanzado hasta el área y definió de globito contra un descolocado Castellón, que quedó a medio camino en su afán de achicar los espacios ante las líneas adelantas. Para su mala suerte, el balón dio en el travesaño y el rebote le quedó a Barrea que a anticipó a Nicolás Ramírez. El gol expuso problemas defensivos de la U.

    La U no pudo ante Universidad de Concepción.

    El segundo tiempo comenzó con un intento inmediato de reacción. Ingresó Marcelo Díaz por Nicolás Ramírez, buscando mejorar la salida y el control del mediocampo.

    La U siguió presionando y encontró premio a los 55 minutos. Fabián Hormazábal desbordó por la derecha y envió un centro preciso al área, donde Eduardo Vargas se anticipó para conectar de cabeza y marcar el empate. Segundo gol del histórico delantero en la Liga de Primera, primero en Ñuñoa. El balón se clavó en el ángulo izquierdo del arquero Silva, devolviendo la esperanza a los locales.

    Con el marcador igualado, el partido entró en una fase más abierta. La U intentó mantener el control del juego a través de la posesión, pero le costó generar ocasiones claras. Pasado el minuto 70, Turboman dejó solo en el área a Altamirano, pero el volante no pudo definir ante el achique de Silva. Fue la más clara para los de Paqui. El equipo movía el balón con paciencia, acumulando pases en campo rival pero con escasa presencia efectiva dentro del campo rival.

    En los minutos finales el ritmo fue frenético. En una de las últimas del partido, el cuadro de la Regíon del Biobío lo pudo ganar: Facundo Mater falló su remate en la boca del arco. Luego, en el tiempo añadido, Marcelo Díaz fue expulsado por un golpe de puño en la U. En la siguiente, Universidad de Concepción anotó, pero se cobró fuera de juego. Y cuando parecía que el partido se iba, una mano de Pablo Parra en el área fue reclamada con penal: Cabero desestimó la acción y tampoco fue llamado desde el VAR.

    El empate deja a la U con la sensación de una oportunidad perdida. Si bien logró reaccionar tras el gol visitante, nunca encontró la continuidad necesaria para inclinar definitivamente el partido a su favor. Un triunfo los dejaba en quinto lugar. La paridad los mantiene en el duodécimo puesto. Situación parecida a la del elenco penquista, que es undécima con una unidad más que Universidad de Chile (ocho contra siete).

    El resultado vuelve a evidenciar las dificultades del equipo para sostener un funcionamiento convincente. Con más balón que su rival y jugando como local, Universidad de Chile no logra imponerse y debe conformarse con un empate que mantiene las dudas sobre su rendimiento. El crédito de su entrenador es cada vez más escaso.

    Ficha del partido

    U. de Chile: G. Castellón; N. Ramírez (46′, M. Díaz), F. Calderón, M. Zaldivia; F. Hormazábal, I. Poblete (82′, I. Vásquez), C. Aránguiz (27′, A. Arce), M. Morales; J. Altamirano (88′, M. Espinoza), M. Guerrero; E. Vargas. DT: F. Meneghini.

    U. de Concepción: S. Silva; J. Espejo, D. Retamal (84′, D. Ubal), O. González, L. González, Y. Oyanedel; J. Fuentealba (67′, P. Parra), A. Urzi (83′, B. Ogaz), C. Mesías, F. Mater; D. Barrea (51′, A. Uribe). DT: F. Gareca.

    Goles: 0-1, 38′, Barreca, de cabeza tras un tiro en el palo de Fuentealba; 1-1, 56′, Vargas, de cabeza tras un centro de Hormazábal.

    Árbitro: José Cabero. Amonestó a Silva, Mater y L. González (UdeC); Altamirano y Morales (U). Expulsó a Marcelo Díaz (U).

    Estadio Nacional. Asistieron 20.033 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles

