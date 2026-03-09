SUSCRÍBETE
    El nuevo aire albo: Mosa reactiva la ilusión del nuevo estadio para Colo Colo y respalda a Fernando Ortiz

    Después de las turbulencias que genera perder el Superclásico ante Universidad de Chile, los albos recuperan el ánimo. Además del liderato, el timonel le ofreció un espaldarazo al DT y se comprometió con el ambicioso proyecto.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    La maqueta del estadio que pretende construir Colo Colo (Foto: Photosport) JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    Colo Colo vence a Audax Italiano y recupera la punta de la Liga de Primera. Sin embargo, la condición de líder no es lo más importante que recobra el Cacique. Los albos toman un nuevo aire. El que traían se había contaminado con un duro revés: el que sufrieron ante Universidad de Chile, en el Superclásico que se disputó en el estadio Monumental. La caída alcanzó a hacer tambalear algunas confianzas. Sobre todo en el proceso de Fernando Ortiz.

    Doblegar a los floridanos era clave. La prueba se superó con creces. Fundamentalmente porque, al margen del resultado, el equipo del Tano volvió a mostrar solidez. Y perfectamente pudo conseguir una diferencia mayor. “Se valora mucho tras perder el clásico en casa; el golpe fue fuerte”, admitió Arturo Vidal en relación al efecto del revés ante los azules.

    El nuevo aire albo: Mosa reactiva la ilusión del nuevo estadio para Colo Colo y respalda a Fernando Ortiz

    Hubo otro efecto concreto. Aníbal Mosa respaldó abiertamente el trabajo de Ortiz. "Venimos trabajando con el técnico y los jugadores. Hace rato que les estamos diciendo que este equipo se está afiatando“, planteó el timonel de Blanco y Negro respecto de su convicción con el proyecto deportivo.

    El empresario portomontino también analizó el duelo. “El primer tiempo tuvimos un muy buen partido y estos son partidos complicados, la cancha es muy complicada y Audax tiene lo suyo. Ahora hay que seguir trabajando. Estamos muy contentos. Hay que ir fin de semana a fin de semana”, afirmó.

    Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    El anuncio

    El esperanzador momento alcanzó para un anuncio. O, en rigor, para reactivar uno que se había oficializado el 19 de abril del año pasado, cuando el club albo cumplió su centenario institucional: la remodelación del estadio Monumental. Ese día, con la presencia del arquitecto Carlos de la Barrera, se exhibieron la maqueta e imágenes virtuales del que sería el nuevo recinto albo.

    Sin embargo, las consecuencias de los graves incidentes en el partido ante Fortaleza, la magra campaña deportiva y las fuertes pugnas internas en la concesionaria fueron enfriando la idea, al punto de instalar la incertidumbre respecto de su realización.

    En La Florida, Mosa fue categórico. “Habrá un nuevo estadio. Pase lo que pase echaremos a andar ese proyecto, que no es de Aníbal Mosa o de la dirigencia. Es de todo el pueblo colocolino“, afirmó el mandamás del Cacique.

    En esa línea, hay una certeza: se sigue trabajando sobre la base del proyecto original. Mosa es partidario de un recinto para 60 mil espectadores, aunque en la oposición discutían la conveniencia y apostaban por 10 mil aposentadurías menos.

    El mandamás trabaja de la mano con un aliado clave: el Club Social y Deportivo Colo Colo. “Hemos estado trabajando en forma silenciosa con la gente del Club Social y Deportivo Colo Colo y nuestros ejecutivos. Estamos avanzando, es un proyecto grande y hemos tenido varias reuniones. Pronto tendremos noticias“, anticipó.

    La conjunción de ideas con la corporación es fundamental, pues la suma de los votos de su bloque con los dos que tiene la entidad que preside Edmundo Valladares le da la posibilidad de aprobar cualquier iniciativa.

