Con Castellón adelantado: el gol con que Universidad de Concepción abre la cuenta y hace sufrir a la U

Los ataques de Universidad de Chile no era precisos. En el duelo ante Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, en el cierre de la sexta fecha de la Liga de Primera, los dirigidos por Paqui Meneghini no conseguían poner en aprietos a la última línea del Campanil. Y vino lo peor.

A los 38′, un pelotazo por la banda derecha de la visita encontró mal parada a la defensa azul e incluso al portero Gabriel Castellón, que estaba bastante adelantado. Jeison Fuentealba avanzó hacia el área y definió de globito contra un descolocado exarquero de Huachipato. Para su mala suerte, el balón dio en el travesaño. Pero el destino no perdonó dos veces las desconcentraciones de la U. Daniel Barrea se anticipó a un lento Nicolás Ramírez, capturó el rebote y abrió la cuenta para el de la Región del Biobío.