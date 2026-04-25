EE.UU. refuerza su plan de tres fases en Venezuela con reunión de su nuevo encargado de negocios y Delcy Rodríguez

En una reunión en torno a la implementación del plan de tres fases de Estados Unidos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez recibió al nuevo encargado de negocios de EE.UU. en Caracas, John Barrett.

Durante el pasado viernes 24 se realizó el encuentro en el Palacio de Miraflores en Caracas. Las imágenes de la sesión fueron transmitidas por el canal venezolano VPI TV, donde aseguran que la reunión apuntó a asociaciones productivas y estratégicas a largo plazo, además de los asuntos pendientes en las relaciones bilaterales entre los países, restablecidas en marzo.

Barrett se había desempeñado recientemente como encargado de negocios de la embajada norteamericana en Guatemala. Llegó al cargo en Caracas a mediados de abril en reemplazo de Laura Dogu, que había asumido el rol en enero y fue quien reabrió la embajada norteamericana en Venezuela.

“Un día completo en Caracas. Me reuní con la presidenta interina Delcy Rodríguez y conversamos sobre la importancia de seguir implementando el plan de tres fases del Presidente de los Estados Unidos para obtener resultados que beneficien tanto a los estadounidenses como a los venezolanos“, publicó en X la embajada de EE.UU. en Caracas, firmando con el nombre de Barrett.

Las tres fases, según explicó en enero el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, son estabilización, recuperación y transición del país latinoamericano.

Además del encargado estadounidense y Rodríguez, a la reunión también asistieron Diosdado Cabello, ministro del Interior y de Justicia; Oliver Blanco, viceministro para Europa y América el Norte; Yván Gil, canciller de Venezuela y Calixto Ortega, vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas.