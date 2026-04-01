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    Marco Rubio pide paciencia para lograr una transición completa en Venezuela

    El secretario de Estado de Estados Unidos recibió este martes a la opositora María Corina Machado, quien ha calificado de “excelente” el encuentro con Rubio.

    Por 
    Europa Press

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha calificado de “extraordinario” lo logrado en los últimos tres meses en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro, al tiempo que ha pedido paciencia para lograr en el país caribeño una transición completa.

    “Lo que se ha logrado en Venezuela en tan solo tres meses es cuando menos extraordinario”, ha celebrado Rubio en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, en la que ha abogado por ser “pacientes” de cara a completar una fase de transición donde, según ha puntualizado, habrán de celebrarse unas elecciones “libres” y “justas”.

    A ese respecto, Rubio ha recordado que la Casa Blanca tenía un plan de tres puntos para el país: estabilización, recuperación y transición. Con relación al primero, que ya ha dado por completado, el secretario de Estado ha apuntado que el objetivo era evitar migraciones masivas, una “guerra civil” y disturbios en las calles, algo que, ha señalado, se ha logrado “en gran medida”.

    Por lo que respecta a la recuperación, fase en la que, ha precisado, se encuentra actualmente el país, el jefe de la diplomacia norteamericana ha destacado que no solo se está produciendo una recuperación económica en Venezuela, sino que, además, se está produciendo una “recuperación económica que beneficia a Estados Unidos” al calor del petróleo que ingresa a las refinerías estadounidenses.

    El dinero de esa operación, ha agregado, está generando unos beneficios que están siendo depositados en “cuentas bancarias controladas por el Tesoro de Estados Unidos”, mientras que el dinero “va en beneficio del pueblo venezolano”.

    A su vez, Rubio ha hecho referencia, al hilo de dicha recuperación, a la liberación de “cientos de presos políticos”, algo que se ve reforzado por la ley de amnistía impulsada bajo el mandato de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999.

    En última instancia, ha remarcado que “tiene que llegar” una fase de transición en la que “tendrán que celebrarse elecciones libres y justas” en el país.

    Reunión con María Corina Machado

    Este martes, el secretario de Estado de Estados Unidos ha recibido a la opositora María Corina Machado, quien ha calificado de “excelente” el encuentro con Rubio, a la par que ha destacado su “compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos”.

    “Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela. ¡Avanzamos!”, ha augurado Machado en un mensaje publicado en sus redes sociales acompañado de una foto junto al líder norteamericano.

    Cabe recordar que a comienzos del pasado mes de marzo la líder opositora venezolana puso de manifiesto sus intenciones de regresar “en pocas semanas” a su país en aras de consolidar un “gran acuerdo nacional de consensos” y prepararse para una victoria electoral, si bien hasta el momento las nuevas autoridades no han establecido un calendario para la convocatoria de comicios; mientras que, por su parte, la mandataria encargada apuntó que Machado tendrá que “responder” ante la Justicia por “haber pedido una intervención militar” en el país latinoamericano.

    Más sobre:Marco RubioEstados UnidosVenezuelaMaría Corina Machado

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