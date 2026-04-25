El complicado presente del Santiago Morning de Esteban Paredes en la Segunda División

Santiago Morning no ha podido acomodarse a la Segunda División. Tras perder la categoría en 2025, el cuadro microbusero se preparó para intentar volver a la Primera B lo antes posible. Una de las primeras medidas que tomó fue la incorporación de Esteban Paredes como técnico.

Así lo anunció el club de la V negra a través de sus redes sociales en marzo. “Estamos felices de anunciar el inicio de una nueva etapa. Esteban Paredes encabeza el cuerpo técnico que guiará los destinos de la V negra esta temporada”, indicaron en Instagram.

El exfutbolista de Colo Colo está acompañado de otro exgoleador, Leonardo Monje, como ayudante técnico. También aparece Hernán Torres, como preparador físico, y Cristian Limenza, como preparador de arqueros.

Su llegada generó algunos conflictos, pues en ese entonces no contaba con la licencia necesaria para dirigir en el fútbol chileno. “Sé que se ha comentado que estoy regularizando mi tema con los estudios para sacar el título de director técnico. Sinceramente, es algo que no me mata ni me quema (...) Hoy estoy estudiando, asistiendo a clases constantemente en INAF, donde se han portado muy bien conmigo, me lo eh tomado con mucha calma y sigo aprendiendo para llegar al alto rendimiento con todas las herramientas”, apuntó en su momento.

“Hoy no tengo el título en mano, pero estoy estudiando y falta muy poco. Lo estoy regularizando para que no haya dudas cuando tenga mi Licencia Pro. No tengo que demostrarle nada a nadie, solo estar tranquilo y enfocado en conseguirlo”, agregó más adelante.

Una situación que cambió hace algunos días. Paredes cerró la polémica, apuntando de forma directa contra el Colegio de Entrenadores que había cuestionado su llegada al banco de los bohemios.

“Para que no sigan hablando estupideces. Hace 30 años eran 40 horas y ahora critican porque me faltaba un módulo”, indicó Esteban Paredes en el programa Tipsters, mostrando desde su celular la licencia otorgada por la Conmebol.

En la oportunidad también aprovechó de mostrar las diferencias entre los procesos formativos actuales y los de años anteriores.

En casa de herrero...

Uno de los puntos pendientes que ha tenido el Chago de Paredes en la temporada ha sido la falta de gol. El cuadro comandado por el goleador de la Liga de Primera ocupa el penúltimo lugar de la Zona Sur del campeonato con un solo punto, superando solo a Deportes Rengo que registra un partido disputado.

Viendo la estadística, el cuadro de la V en el pecho solo ha podido marcar en dos oportunidades. Lo hizo en el empate 1-1 contra Lota Schwager y en la derrota por 3-1 contra General Velásquez.

Y al hacer la comparación con los cuadros que tienen la misma cantidad de duelos disputados, Santiago Morning tiene una de las peores diferencias de goles. Iguala a Provincial Ovalle con -4, pero los nortinos han celebrado cuatro tantos en lo que va de competencia.

Ahora, por la quinta fecha, Santiago Morning debe visitar a Deportes Linares en el estadio Tucapel Bustamante este domingo 26 de abril a partir de las 16.00 horas.