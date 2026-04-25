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    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Southampton por la FA Cup en TV y streaming

    El conjunto ciudadano se juega el pase a la final en el Wembley Stadium.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Southampton por la FA Cup en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @mancity

    El Manchester City tiene su siguiente desafío ante Southampton por las semifinales de la FA Cup.

    Los Ciudadanos se enfocan en conseguir el pase a la final tras cumplir con la Fecha 34 de la Premier League el pasado miércoles, donde vencieron a Burnley por la cuenta mínima.

    Del ganador de este cruce se definirá al primer finalista, que se medirá ante el ganador del partido entre Chelsea y Leeds.

    Cuándo juega Manchester City vs. Southampton

    El partido del Manchester City contra Southampton es este sábado 25 de abril, a las 12:15 horas de Chile.

    Los clubes juegan la llave en el Wembley Stadium de Londres.

    Dónde ver a Manchester City vs. Southampton

    El partido del Manchester City contra Southampton se transmite en el canal ESPN.

    La cobertura online de la FA Cup va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolFA CupManchester CityMan CitySouthamptonManchester City - SouthamptonMan City - SouthamptonDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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