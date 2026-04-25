A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Southampton por la FA Cup en TV y streaming
El conjunto ciudadano se juega el pase a la final en el Wembley Stadium.
El Manchester City tiene su siguiente desafío ante Southampton por las semifinales de la FA Cup.
Los Ciudadanos se enfocan en conseguir el pase a la final tras cumplir con la Fecha 34 de la Premier League el pasado miércoles, donde vencieron a Burnley por la cuenta mínima.
Del ganador de este cruce se definirá al primer finalista, que se medirá ante el ganador del partido entre Chelsea y Leeds.
Cuándo juega Manchester City vs. Southampton
El partido del Manchester City contra Southampton es este sábado 25 de abril, a las 12:15 horas de Chile.
Los clubes juegan la llave en el Wembley Stadium de Londres.
Dónde ver a Manchester City vs. Southampton
El partido del Manchester City contra Southampton se transmite en el canal ESPN.
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