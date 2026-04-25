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    Seleccionado argentino ofrece disculpas por su vergonzosa frase en el Sudamericano Sub 17

    Julio Coria salió a explicar su reacción después de caer en la final del campeonato contra Colombia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Julio Coria ofreció disculpas por las palabras que dijo tras caer contra Colombia en el Sudamericano Sub 17.

    Hace algunos días se desarrolló en Paraguay la final del Sudamericano Sub 17 en la que se enfrentaron las selecciones de Colombia y Argentina.

    El seleccionado cafetalero mostró sus credenciales desde el principio y consiguió golear por 4-0, poniéndose en ventaja en el final del primer tiempo con el tanto de Miguel Agámez.

    Ya en la segunda etapa, Matías Caicedo (54′) y otra vez Agámez (58′) extendieron la ventaja que se transformó mucho más complicada de revertir con la expulsión de Mateo Mendizábal en la Albiceleste en los 74′.

    El último gol de la jornada lo registró José Escorcia en los 83′. Con tal ventaja, el cuadro argentino comenzó a desesperanza y a traducir su frustración a través de infracciones. Así, Simón Escobar y Alan Alcaraz terminaron siendo expulsados tras cometer infracciones.

    Y mientras Colombia celebraba su título, el lateral izquierdo Julio Coria habló con la transmisión oficial, dejando una vergonzosa declaración.

    Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto, como lo hacemos siempre”, señaló el defensor.

    Así mismo, no dio lugar a la autocrítica, apuntando que “jugamos bien, pero no voy a decir nada. Es cosa de nosotros. Hoy no nos faltó nada”.

    Las disculpas

    Sin embargo, la ola de reacciones que se produjo después de que sus palabras fuera viralizadas, obligó a la AFA a tomar algunas medidas. Una de ellas, fue la publicación de un video en el que el propio jugador asume la responsabilidad por sus dichos, y ofreció las disculpas respectivas.

    “Hola, buen día. Soy Julio Coria, jugador de la selección argentina Sub 17. Quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, a los entrenadores de la selección de Colombia, al pueblo de Colombia, a la Conmebol, a la hinchada que estuvo ahí”, señala en el video publicado en la cuenta oficial de la Albiceleste.

    “No fue mi intención poder decir esas palabras, pero estuve muy enojado por el tema del fútbol, ellos nos ganaron muy bien, son buen equipo, y solamente eso: pedirles disculpas de corazón”, concluyó.

    Más sobre:FútbolJulio CoriaSelección argentinaSudamericano Sub 17

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