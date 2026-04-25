Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Barcelona por la Champions League Femenina. Foto referencial de archivo Instagram @fcbfemeni

Este fin de semana continúa el desarrollo de la Champions League Femenina, donde Bayern Múnich recibe a Barcelona por la primera semifinal de ida.

Las alemanas dejaron en el camino al Manchester United, mientras que las españolas hicieron lo propio ante el Real Madrid en cuartos.

En lo que respecta a las semifinales, los otros dos equipos en competencia corresponden a Lyon y Arsenal, mientras que la final se definirá a finales de mayo.

Cuándo juega Bayern vs. Barcelona

El partido de Bayern Múnich contra Barcelona es este sábado 25 de abril, a las 12:15 horas de Chile.

Los clubes juegan la semifinal en el Allianz Arena de Alemania.

Dónde ver a Bayern vs. Barcelona

El partido de Bayern Múnich contra Barcelona se transmite en el canal ESPN5 .

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