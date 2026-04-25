A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Universidad Católica en TV y streaming

A qué hora ver a Universidad de Chile vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana llega la edición 202 del Clásico Universitario, con el duelo de Universidad de Chile contra Universidad Católica, en el marco de la Fecha 11 de la Liga de Primera.

Los comandados por Fernando Gago van por una victoria que les permita sumar puntos y dejar atrás el empate sin goles con Everton de la jornada anterior.

Por su parte, los cruzados se presentan después de caer por 1-2 ante Unión La Calera, pero en mejor posición de la tabla local y tras celebrar su victoria ante Cruzeiro por la Copa Libertadores.

Cuándo juega U. de Chile vs. UC

El partido de la Universidad de Chile contra Universidad Católica es este sábado 25 de abril, a las 18:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a U. de Chile vs. UC

El partido de la Universidad de Chile contra Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Liga de Primera se encuentra en HBO Max y también se puede sintonizar desde la plataforma de TV digital Zapping.