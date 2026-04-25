Irán reanudó este sábado sus vuelos internacionales desde el aeropuerto principal de Teherán, poniendo fin a cerca de dos meses sin conexiones aéreas al exterior producto del conflicto en Oriente Medio.

La reapertura marca un paso en la normalización del transporte aéreo en el país, luego de que las operaciones fueran suspendidas tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel a fines de febrero, lo que obligó al cierre del espacio aéreo iraní.

Según informaron medios estatales, los primeros vuelos internacionales partieron hacia destinos como Estambul, en Turquía; Mascate, en Omán; y Medina, en Arabia Saudita, con proyecciones de ampliar gradualmente las rutas en los próximos días.

Irán retoma vuelos internacionales tras dos meses de suspensión por la guerra Shadati

Contexto del retorno aéreo

La reanudación se produce en el contexto del alto al fuego pactado entre Irán y Estados Unidos a comienzos de abril, el cual permitió iniciar un proceso de desescalada tras semanas de enfrentamientos que impactaron a toda la región.

Previamente, el país ya había comenzado a reactivar su red aérea con la reapertura de vuelos domésticos desde el 18 de abril, como parte de un plan gradual para restablecer las operaciones civiles.

Durante el conflicto, la suspensión de vuelos y el cierre de espacios aéreos en varios países de Oriente Medio provocaron cancelaciones masivas, desvíos y afectaciones en el tráfico aéreo global, evidenciando el impacto del conflicto en la conectividad internacional.

Las autoridades iraníes esperan que la reapertura progresiva de sus aeropuertos permita restablecer las conexiones internacionales y avanzar en la recuperación de la actividad aérea, en paralelo a las negociaciones diplomáticas en curso.