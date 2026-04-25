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    Indagan hallazgo de cadáver en basural clandestino en San Bernardo: víctima presenta lesiones a bala

    El cuerpo fue encontrado a un costado de un camino no transitado. La Fiscalía ECOH instruyó diligencias a Labocar y OS9 de Carabineros.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Indagan hallazgo de cadáver en basural clandestino en San Bernardo: víctima presenta lesiones a bala SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Carabineros y la Fiscalía ECOH investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre en un basural clandestino en el límite de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, durante la madrugada de este sábado.

    El procedimiento se registró cerca de las 05.20 horas, cuando personal policial llegó hasta Camino El Retiro con Camino San Adolfo tras un aviso de personas en situación de calle, quienes alertaron sobre un individuo gravemente herido.

    De acuerdo con los antecedentes, el hombre —chileno y de aproximadamente 30 años— fue encontrado con vida en un sector no transitado. Pese a los intentos de auxilio, personal del SAMU constató su fallecimiento en el lugar.

    Indagan hallazgo de cadáver en basural clandestino en San Bernardo: víctima presenta lesiones a bala. Imagen referencial. Diego Martin

    El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) confirmó que la víctima presentaba múltiples impactos balísticos, principalmente en sus piernas, y que en el sitio del suceso se han levantado evidencias clave.

    “Lo que hemos encontrado hasta el momento son algunos impactos balísticos, no solo en el cuerpo de la víctima, sino que también se está trabajando con la recolección de vainas en el sitio del suceso. Hasta el momento hemos identificado siete”, señaló.

    El persecutor precisó que las diligencias están en pleno desarrollo y que no se descarta que el número de disparos sea mayor.

    Asimismo, indicó que los primeros antecedentes permiten establecer que el ataque ocurrió en el mismo lugar donde fue hallado el cuerpo. “Con las evidencias recogidas podemos señalar que los impactos balísticos fueron en este sector”, afirmó.

    Indagan hallazgo de cadáver en basural clandestino en San Bernardo: víctima presenta lesiones a bala JOSE VEAS/ATON CHILE

    En paralelo, la Fiscalía trabaja en el perfilamiento de la víctima, quien registra antecedentes policiales por delitos vinculados al tráfico de drogas y a la Ley de Control de Armas.

    Sobre la dinámica del hecho, el fiscal señaló que aún no está claro si el hombre se desplazaba a pie o si llegó en un vehículo, lo que está siendo analizado mediante revisión de cámaras de seguridad y empadronamiento de testigos. “Estamos analizando si se encontraba caminando o si habría llegado en un vehículo. Son antecedentes preliminares”, explicó.

    Además, testigos indicaron que la víctima permaneció con vida durante algunos momentos tras el ataque, antes de fallecer producto de la gravedad de las lesiones.

    Por instrucción del Ministerio Público, equipos especializados del OS9 y Labocar de Carabineros trabajan en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica del crimen y dar con los responsables.

    Las diligencias continúan tanto en el lugar del hallazgo como en sus alrededores.

    Más sobre:San BernardoHomicidioCarabinerosFiscalía ECOH

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