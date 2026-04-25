Dos adolescentes son detenidos por robo con intimidación a conductor de aplicación en La Calera

Por su participación en un robo con intimidación a un conductor de Uber, dos adolescentes de 16 años fueron detenidos en la comuna de La Calera, en la Región de Valparaíso.

Durante el pasado 23 de abril, en horas de la mañana, la víctima fue abordada e intimidada por los jóvenes con armas cortantes , para sustraer su vehículo y diferentes objetos personales.

La identidad de los involucrados se logró determinar a partir de la denuncia y el trabajo investigativo de los Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI), con análisis de información, levantamiento de evidencia y diligencias realizadas en el sitio del suceso.

Imagen referencial

“Como resultado, se concretó la detención de ambos involucrados, quienes corresponden a adolescentes de 16 años de edad, de nacionalidad chilena y sin antecedentes policiales”, explicó el subprefecto Humberto Cortés, jefe de la BIRO de Concón.

Los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de La Calera, a la espera de su control de detención.