A qué hora y dónde ver a Getafe vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @fcbarcelona

Este fin de semana se desarrolla la Fecha 32 de LaLiga, donde Getafe recibe a Barcelona, los que se mantienen como líderes de la tabla.

Los locales tuvieron un último partido en el que vencieron por 1-0 a Real Sociedad, mismo resultado que celebraron los azulgrana contra Celta de Vigo en el torneo local.

Cuándo juega Getafe vs. Barcelona

El partido de Getafe contra Barcelona es este sábado 25 de abril, a las 10:15 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Coliseum de España para este compromiso.

Dónde ver a Getafe vs. Barcelona

El partido de Getafe contra Barcelona se transmite en el canal ESPN .

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