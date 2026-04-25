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    A qué hora y dónde ver a Getafe vs. Barcelona en TV y streaming

    Los azulgrana juegan como visitantes por la Fecha 32 de LaLiga de España.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Getafe vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @fcbarcelona

    Este fin de semana se desarrolla la Fecha 32 de LaLiga, donde Getafe recibe a Barcelona, los que se mantienen como líderes de la tabla.

    Los locales tuvieron un último partido en el que vencieron por 1-0 a Real Sociedad, mismo resultado que celebraron los azulgrana contra Celta de Vigo en el torneo local.

    Cuándo juega Getafe vs. Barcelona

    El partido de Getafe contra Barcelona es este sábado 25 de abril, a las 10:15 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Estadio Coliseum de España para este compromiso.

    Dónde ver a Getafe vs. Barcelona

    El partido de Getafe contra Barcelona se transmite en el canal ESPN.

    La cobertura online de LaLiga va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolLaLigaGetafeBarcelonaGetafe vs BarcelonaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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