Ataques rusos dejan al menos nueve muertos en Ucrania: Zelenski pide reforzar sanciones a Moscú

Tras una noche de ataques del régimen ruso contra Dnipró, Zaporiyia y Jersón, en Ucrania; las autoridades de aquel país informaron este sábado que se reportaron al menos nueve personas fallecidas y decenas de heridos, entre ellos dos niños. Esto provocó que el presidente Volodimir Zelenski reclamara nuevas sanciones contra Moscú.

Según la Administración Regional de Jersón, la capital de la región y otros 31 asentamientos fueron objeto de ataques con drones, bombardeos y fuego de artillería, lo que dejó cuatro personas muertas y 17 heridos.

Por otra parte, el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov, informó que una persona murió y otras cuatro resultaron heridas por el impacto de un dron ruso contra un minibús civil en la región de Zaporiyia.

“La táctica rusa sigue siendo la misma. Drones de ataque, misiles crucero y un gran número de misiles balísticos. Los objetivos suelen ser infraestructura civil en las ciudades, edificios residenciales, plantas de energía y empresas”, dijo Zelenski.

Ataques rusos dejan al menos 9 muertos en Ucrania: Zelenski pide reforzar sanciones a Moscú

“Cada ataque de este tipo debe recordar a nuestros socios que la situación exige una acción inmediata y decisiva. Necesitamos un refuerzo rápido de nuestra defensa aérea”, sostuvo el mandatario.

“También debemos avanzar desde ahora hacia el vigésimo primer paquete de sanciones europeas contra Rusia. La pausa provocada por el bloqueo del vigésimo paquete dio al agresor un tiempo adicional para adaptarse, es importante contrarrestar eso”, añadió.

El jefe de la administración militar regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja, había informado a través de Telegram el balance inicial -cuatro muertos y 27 heridos- de los ataques que afectaron mayormente a la ciudad industrial de Dnipró durante los últimos días.

“Un niño de 9 años recibe atención ambulatoria. Una adolescente de 17 años fue hospitalizada en un estado considerado moderadamente grave”, señaló a través de la red social.

Las fotografías y videos publicados por Ganja muestran un edificio destruido y a los equipos de rescate extrayendo un cuerpo. Esta imagen se repitió tras un nuevo ataque ruso contra un edificio en Dnipró que dejó un muerto y siete heridos, agregó poco después el funcionario.