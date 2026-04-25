Detienen a tres sujetos por venta de drogas en Pudahuel: usaban una botillería como fachada

Detectives del equipo Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) Pudahuel, lograron la detención de tres hombres por infracción a la Ley 20.000.

Dos de ellos son extranjeros, y el tercero un chileno llamado Fabián Riveros, quien además de ser conocido en redes sociales como cantante urbano , tenía antecedentes penales por tráfico ilícito de drogas, robo con fuerza, receptación en reiteradas ocasiones, hurto simple, robo en bienes nacionales de uso público y robo en lugar habitado.

Los sujetos tenían tres domicilios en Pudahuel para la comercialización de las sustancias y uno de estos inmuebles era una botillería, que funcionaba como fachada para la venta de drogas.

El subprefecto Patricio Ruiz, jefe de la Bicrim de Pudahuel señaló que “en el contexto de esta investigación se logró establecer que el ciudadano chileno ejercía las veces de encargado de los puntos de venta, ejerciendo una supervisión sobre los mismos”.

La PDI incautó 130 dosis de clorhidrato de cocaína y cocaína base , además de armamento que actualmente está siendo periciado.

Tras la formalización de los imputados, el fiscal (s) de Pudahuel, Gleys Fernández mencionó que los delitos que se le incrimina al primero de ellos es microtráfico; al segundo, tenencia de armas de fogueo adaptable y al tercero, Riveros, por delito de microtráfico, tenencia de armas de fogueo adaptable y tenencia ilegal de municiones.

“Respecto de los dos primeros, el tribunal decretó cautelares de baja intensidad y del tercero, el imputado Riveros se estableció la prisión preventiva por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad debido a los antecedentes que este mantenía”, dijo el fiscal.

El tribunal además estableció un plazo de 120 días para la investigación por este caso.