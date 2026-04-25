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    Detienen a dos imputados por homicidio frustrado durante riña entre hinchas de fútbol en Hualpén

    La víctima recibió un disparo por parte de uno de los detenidos, situación que lo mantiene hasta la fecha en estado vegetal.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción detuvo a dos hombres imputados por un homicidio frustrado en un contexto de violencia entre hinchas de fútbol en Hualpén.

    El hecho ocurrió el 17 de enero cerca de un hotel, en que la víctima, un hombre adulto, se encontraba alentando a su equipo Universidad de Chile en el lugar.

    Según la investigación de la PDI, en ese momento, desde un vehículo descendieron hinchas del equipo Colo Colo quienes abordaron a la víctima para agredirlo.

    La policía señaló que uno de los detenidos disparó al rostro de la víctima, para quitarle una bandera del club deportivo. Por la gravedad de las lesiones, el afectado fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece hasta la fecha en estado vegetal.

    El subprefecto Enrique Guzmán informó que lograron obtener “evidencia relevante” que vinculaba a estas personas al delito.

    Y en coordinación con el Ministerio Público, se gestionaron las respectivas órdenes de detención, uno de ellos en la ciudad de Antofagasta, y otro en la ciudad de Cabrero.

    Los detenidos serán puestos a disposición de los juzgados de garantía correspondientes para su control de detención.

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    Más sobre:Brigada de HomicidiosHualpénConcepciónPDIMinisterio PúblicoHomicidio frustrado

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