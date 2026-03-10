La resistida expulsión a Marcelo Díaz en la U ante Universidad de Concepción
El volante azul vio la tarjeta roja en los descuentos del partido.
Universidad de Chile buscaba el tanto del triunfo. Los azules igualaban 1-1 ante Universidad de Concepción en el cierre de la sexta fecha de la Liga de Primera 2026, en el Estadio Nacional. A los 90+3′, el juez José Cabero sancionó una infracción en la mitad de la cancha favorable a los del CDA y los futbolistas visitantes comenzaron a esconder el balón para demorar la reanudación del juego. Eso irritó a los dirigidos por Paqui Meneghini.
En ese momento, el experimentado Marcelo Díaz se acercó a Leonel González para intentar recuperar la pelota y lo golpeó por la espalda. El defensor del Campanil exageró el contacto del volante azul, revolcándose en el césped.
Cabero miró lo sucedido y no dudó: roja para el bicampeón de América.
