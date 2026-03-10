“No me grites así” y encarado por Clark y Meneghini: la tensa jornada de Roberto Tobar en el Estadio Nacional

Una cuestionada actuación tuvo el equipo arbitral comandado por José Cabero en el duelo entre la U y Universidad de Concepción que se desarrolló este lunes en el Estadio Nacional.

El duelo, que acabó empatado 1-1, pudo desnivelarse en el octavo minuto de adición. Pablo Parra fue a disputar un balón con Fabián Hormazábal, quien se desestabiliza y la pelota le choca en el brazo.

Ante esta jugada ni el juez central ni quienes se encontraban a cargo del videoarbitraje, Juan Sepúlveda y Dione Rissios, decidieron que la jugada no reunía las condiciones para que fuese revisada por Cabero.

— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 10, 2026

A fin de cuentas, Cabero se mantuvo firme en la decisión y el compromiso terminó igualado a un tanto.

Claro que tras el pitazo final se vivieron momentos tensos en la zona de camarines. El técnico Francisco Meneghini, en compañía de los dirigentes Manuel Mayo y Michael Clark se fueron sobre Tobar para pedir explicaciones por la infracción que no fue sancionada.

“Fue en los camarines del Estadio Nacional. Los tres se fueron encima de Tobar, le pidieron explicaciones por la mano. Hubo intercambios algo calientes cerca del camarín local”, explicó a TVN un testigo de la situación.

En su camino por abandonar el estadio, Tobar luego pasó por la zona mixta donde tuvo un nuevo encontrón. Después de que le solicitaran explicaciones por lo sucedido, evidenció su molestia: “No, no, no. ¡No me grites así!”, lanzó antes de marcharse.

“Hey, Roberto, hey, te estoy hablando con buenas palabras”, respondió el interlocutor al exárbitro que se retiró acompañado por guardias de seguridad sin dar explicaciones.

La molestia en la U

Los jugadores de Universidad de Chile también mostraron su rechazo a la decisión arbitral. “Claro penal. Contra Limache nos cobraron uno igual”, relató Fabián Hormazábal.

A su vez, Gabriel Castellón indicó que “para mí es una mano clara. En otros partidos se ha cobrado esa mano y hoy también le dije a Cabero por qué no la cobró. Me dijo que no porque era una jugada fortuita, pero yo le digo que en otros partidos la han cobrado”, remarcó el golero.

Las críticas también vinieron desde Paqui Meneghini. “Al menos, como mínimo, el árbitro debió revisarla y que luego la analice tranquilamente. Entre paréntesis hay un defensor que se la da al arquero en la misma jugada y si no era penal, al menos había tiro libre indirecto. Pero el juez nos dijo que de arriba estaba confirmado, pero debió ir a verla”, apuntó el DT.

Ya en el análisis del compromiso, Meneghini detalló que “hoy nos costó más entrar a los espacios para atacar, con Palestino fue más general, en el segundo logramos modificar y tiempo es el equipo que queremos ver”.

Finalmente, Paqui se refirió a la nueva lesión que afecta a la oncena laica, Charles Aránguiz fue reemplazado antes que termine el primer tiempo, y concluyó que “Charles es uno de nuestros líderes, pero tenemos un plantel que nos pueda dar variantes y encontrar otro once”.