El grave accidente que golpea el festejo de Lota Schwager tras su ascenso a Segunda División

Abrazos, banderas al viento y lágrimas de alegría marcaron la noche del sábado para los hinchas de Lota Schwager. Tras un partido lleno de tensión, el equipo minero volvió al profesionalismo y desató la fiesta de su gente. Sin embargo, cuando la celebración todavía se comentaba entre los fanáticos del Biobío, una noticia cambió el ánimo: un querido hincha del club fue atropellado en Coronel.

La celebración que se transformó en tragedia

La alegría del ascenso todavía se respiraba entre los hinchas cuando comenzó a circular una noticia que cambió el ánimo de todos. Julio Rojas, reconocido y querido seguidor del club, fue arrollado en la intersección de las calles Los Álamos con Las Araucarias, en el sector Lagunillas de Coronel, generando angustia en medio de días que hasta entonces eran de pura celebración.

Según informó el propio club, el vehículo involucrado en el accidente se fugó sin prestar ayuda. Rojas fue trasladado de urgencia al Hospital de Coronel, donde los médicos confirmaron que había sufrido una fractura craneal producto del impacto. Debido a la gravedad de la lesión, posteriormente fue derivado a la Clínica Andes.

A pesar del duro golpe que casi le cuesta la vida, desde el club entregaron un mensaje que devolvió algo de calma a la hinchada. De acuerdo con la información brindada por su familia, el fanático se ha mantenido “consciente en todo momento y actualmente se mantiene bajo constante observación médica”.

Un ascenso que se gritó con el alma

Un día antes del accidente, la historia era muy distinta. En Concepción, con cerca de 10 mil personas en el estadio, los hinchas vivieron una de las noches más importantes de los últimos años junto a Lota Schwager. Tras nueve temporadas en el fútbol amateur, el club tenía la oportunidad de volver a competir entre los equipos profesionales del fútbol chileno.

El partido ante Comunal Cabrero fue tenso, cerrado y cargado de nervios. Ninguno de los dos equipos logró marcar durante los 90 minutos reglamentarios, por lo que todo quedó en manos de la tanda de penales. En ese momento apareció el temple del equipo minero dirigido por el exdelantero Renato “Tiburón” Ramos. Con cada disparo convertido crecía la ilusión, hasta que el último penal selló el 6-5 definitivo, que desató una explosión de alegría en las tribunas.

Jugadores corriendo por la cancha, hinchas gritando en las galerías y abrazos interminables marcaron una escena que muchos esperaron durante años. Lota Schwager vuelve al profesionalismo y la Lamparita volvía a encenderse con fuerza en el fútbol al ascender a Segunda División.

Lota Schwager, un club de tradición: la historia de lucha y sacrificio de la Lamparita

La emoción que se vivió en el Ester Roa no fue casualidad. Lota Schwager es uno de los clubes más tradicionales del sur de Chile y su historia está profundamente ligada al pasado minero de la zona. La agrupación nació el 10 de mayo de 1966, producto de la fusión entre los equipos rivales de la zona: Minas Lota y Federico Schwager, ambos representantes de las históricas compañías carboníferas del Biobío.

En sus primeros años el club logró abrirse camino rápidamente en el fútbol chileno. En 1969 consiguió el ascenso a Primera División y durante la década de los setenta se consolidó en la máxima categoría, convirtiéndose en un símbolo deportivo para las comunidades mineras..

Sin embargo, a partir de los años 80 llegaron los descensos y las dificultades económicas. La crisis que golpeó a la industria del carbón también impactó al club, que vivió años complejos y desde el 2017 quedó fuera del profesionalismo. Incluso hubo momentos en que la institución estuvo cerca de la desaparición.

Por eso el ascenso logrado este fin de semana tiene un significado especial. No es solo una victoria deportiva, es el regreso de un club que se negó a desaparecer y que sobrevivió con años de trayectoria gracias a su gente.

Hoy, mientras el plantel celebra el retorno a la Segunda División, los hinchas de la “Lamparita” viven sentimientos mezclados. La alegría por volver al profesionalismo sigue viva, pero también hay preocupación y esperanza para que Julio Rojas, uno de los suyos, se recupere pronto para volver a la tribuna y gritar los goles de Lota Schwager.